На Дніпропетровщині перевіряють дії копа, який стріляв по собаці з табельної зброї: Мережу збурило відео

Пес із пораненням у веткілініці, а його власниця і зоозахисники звинувачують поліцейського у перевищенні повноважень.

У Кам’янському на Дніпропетровщині поліцейський поранив пса з пістолета. Сталось усе зранку, коли правоохоронець йшов на роботу, алабай вибіг з-за рогу і начебто кинувся на чоловіка. Той каже, спочатку відбивався, а коли зрозумів, що не втримає собаки - вистрелив, йдеться в ТСН.

На відео, яке шириться Мережею і яке спричинило скандал, чоловік із пістолетом іде за собакою, а поруч жінка з повідцем. Зоозахисники і власниця пса звинувачують поліцейського у навмисному каліцтві тварини. “Я прийшла з роботи, відчиняла хвіртку, він вискочив. Бігав-бігав і тут цей чоловік, він гавкнув на нього, потім якось розвернувся і вистрілив у нього, я звичайно в шоці була”, - розповідає власниця пса.

Арчі, так звуть алабая, зараз у лікарні. Ветеринари кажуть, почувається пес добре.

Поліцейський, який стріляв у собаку, працює у Кам’янському відділку, розповідає, саме йшов на роботу, коли на нього вибіг пес. “Почав на мене кидатися з оскалом, гарчать, я зняв сумку і відбивався від нього сумкою. Кажу, що заберіть собаку, там ще була двірник, яка теж кричала заберіть собаку”, - розповідає чоловік.

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Далі ж каже, собака відбіг і кинувся знову. “Я був вимушений вже здійснити постріл, так як вона була близько безпосередньо від моєї руки і ноги. Поцілив йому в ніс і простріл цей здійснив згідно інструкцій- під кутом 60-80 градусів, щоб впевнитись, що ніхто не постраждає”, - додає поліцейський.

Що собака дійсно кинувся на поліцейського, підтверджує і місцева двірничка пані Світлана. “Я кажу: “Фу, не можна, фу, хорошенький” і він розвернувся знову до нього побіг. Почав знову кидатись”, - розповідає жінка.

Після пострілу пес почав тікати. Власне цей момент і потрапив на скандальне відео, стверджує поліцейський. Мовляв, це не початок, а фінал історії. “Після цього собака перестав проявляти агресію, обійшов будинок, і так як видно на відео, ми з господаркою йдемо вже за цією собакою, я доповідаю керівництву, про те, що використав зброю”, - твердить коп.

Чи мав на це право, тепер розбирається керівництво Михайла, а пістолет у нього вилучили.

Зоозахисники ж збираються завертатись ще й до ДБР та прокуратури. Власниці ж алабая загрожує штраф, адже пес був на вулиці без повідця і намордника.

Вистрелив у пса на захист – у Кам'янському спалахнув скандал через дії копа

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