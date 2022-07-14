На Дніпропетровщині вже тиждень шукають 6-річного хлопчика: фото

Рівно тиждень тому, 7 липня, зник 6-річний Василько Подкуйко із села Проточі на Дніпропетровщині. Його шукають як сусіди, так і поліцейські та військові. Але досі дитину не знайшли.
6-річного Василя Подкуйка вже тиждень шукають на Дніпропетровщині. Він зник у селі Проточі. Батьки кажуть, що ввечері Василько вийшов з двору і не повернувся. Дитину шукає поліція, волонтери, кінологи і навіть водолази. Але поки все марно.
Про це 14 липня ідеться в сюжеті Анастасії Невірної в ТСН.19:30.
Василько зник 7 липня, пішов надвір вже надвечір, ближче до ночі батьки кинулись його шукати - та марно. Тоді звернулись до поліції.
"Батько пас корів, а мати з ним була вдома на хазяйстві. Ну, вони випивали. Тікав він з дому, часто тікав. Ну, щоб вони били, знущалися - я такого не чула. Що закривали самого вдома - таке чула", - розповідає мешканка села Проточі Наталія Сєрба.
"Батьки, я знаю, - не дуже. Батько за ним дужче був. Дуже любить його, говорив. Ну, мати відмовилась", - каже мешканка села Проточі Світлана Міатова.
Мати хлопчика позбавили батьківських прав через алкоголь, опікуном був батько. Куди малий міг піти - вони не знають.
Василька шукали десятки копів та волонтерів, прочесали усе село та навколишню місцевість, та поки не знайшли.
Важлива деталь: хлопчик не говорить і дуже погано чує. Тож коли його гукають, може не відреагувати.
Одного разу поруч із селом його начебто бачили люди - але пошуки результатів не дали.
Пошуки не припиняються ні на годину. Хто бачив хлопчика – просять повідомляти до поліції на 102.
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