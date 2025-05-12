На Дніпропетровщині спалахнув скандал через поховання загиблих захисників України: шокувальні подробиці

Кладовище в Підгородньому / © ТСН

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У Підгородному на Дніпропетровщині три роки поспіль не можуть звести Алею почесних поховань. Створити її ще 2022 року пообіцяла місцева влада. Роботи розпочалися й одразу завершилися. Нині на ділянці, де поховані майже 90 захисників — голий ґрунт і хрести, встановлені рідними полеглих.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Рідні захисників, похованих у Підгородному, разом згадують своїх героїв. Їхні діти, які загинули за Україну, лежать поряд, бо ж на цій ділянці ще три роки тому планувалося звести Алею почесних поховань. Принаймні так пообіцяли в мерії Підгородного, коли посадовці вмовили родичів поховати загиблих бійців саме тут із тим, щоб це стало почесним пам’ятним місцем. Обіцяли поставити однакові пам’ятники, облаштувати доріжки, лави і квітники. Але цього й досі нема.

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Кладовище, де ховають загиблих захисників / © ТСН

«Тендери, тендери. Все переноситься з місяця в місяць, ніяких дій ми не бачимо. Ми хотіли б побачити дії від влади, що шанують наших героїв. Наших батьків, чоловіків, синів, допоки нас будуть годувати обіцянками», — кажуть родичі загиблих військових.

Пані Олександра раз на кілька тижнів навідує тут покійного чоловіка. Той загинув під Бахмутом у лютому 2023 року.

Могили перших 11 героїв будівельники встигли облаштувати. До поховання Руслана Огинського черга не дійшла. Як і до могил ще майже восьми десятків героїв. Роботи на майбутній Алеї слави розпочались 2022 року, а 2023-го без жодних пояснень завершилися.

«Я глибоко обурена таким ставленням влади. Хотілося б, щоб почали вони діяти, раз вони це обіцяли, або дали дозвіл, щоб ми самі це робили. Але вони обіцяли, що буде Алея слави, однакові пам’ятники», — каже вдова загиблого військового Олександра Огинська.

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У пані Меланії Потоцької тут поховані двоє — племінник і син. Каже, хлопці, могли б не йти воювати за станом здоров’я, однак не всиділи вдома. Син навіть після поранень рвався у бій. Коли сина не стало, згорьована мати хотіла поховати його біля батька. Однак місцеві чиновники переконали ховати поряд з іншими героями.

У міській раді кажуть: роботи на майбутній Алеї зупинилися, бо підрядник відмовився їх продовжувати. І майже за два роки посадовці не знайшли часу призначити нового виконавця робіт. Тендер на роботи вартістю у 45 мільйонів гривень оголосили лише зараз. Посадовці запевняють: у червні роботи на Алеї пам’яті відновляться. Але рідні загиблих кажуть, за останні роки такі обіцянки вже чули неодноразово.

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