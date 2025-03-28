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На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата "Батьківщини": що відомо
За даними поліції, під час попереднього огляду тіла Олександра Плахотніка виявили вогнепальне поранення в області голови.
На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата «Батьківщини» Олександра Плахотніка. Його тіло виявив на узбіччі дороги водій, що проїжджав повз.
За даними поліції, під час попереднього огляду тіла виявили вогнепальне поранення в області голови.
Резюмуючи, джерела ТСН.ua додали, що Плахотнік бував у Кам’янському районі доволі рідко.
«Але, коли бував, то займався спортом, пробіжками. Не користувався охороною. Можливо, його і вбили, коли він здійснював пробіжку», — розповіли наші джерела.
Однопартійці загиблого вважають це замовним вбивством.
«Офіційної заяви партії з цього приводу ще не має. Ми шоковані і вважаємо, що це замовне вбивство. Олександр був дуже важливим, давнім і впливовим членом партії і активістом», — коротко відповів в коментарі для ТСН.ua керівник інформаційно-аналітичного відділу облорганізації партії «Батьківщина» Володимир Федоров.
Нагадаємо, двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.