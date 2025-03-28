На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата "Батьківщини": що відомо

Депутат «Батьківщини» Олександр Плахотнік / © informator.ua

Реклама

На Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата «Батьківщини» Олександра Плахотніка. Його тіло виявив на узбіччі дороги водій, що проїжджав повз.

За даними поліції, під час попереднього огляду тіла виявили вогнепальне поранення в області голови.

Резюмуючи, джерела ТСН.ua додали, що Плахотнік бував у Кам’янському районі доволі рідко.

Реклама

«Але, коли бував, то займався спортом, пробіжками. Не користувався охороною. Можливо, його і вбили, коли він здійснював пробіжку», — розповіли наші джерела.

Однопартійці загиблого вважають це замовним вбивством.

«Офіційної заяви партії з цього приводу ще не має. Ми шоковані і вважаємо, що це замовне вбивство. Олександр був дуже важливим, давнім і впливовим членом партії і активістом», — коротко відповів в коментарі для ТСН.ua керівник інформаційно-аналітичного відділу облорганізації партії «Батьківщина» Володимир Федоров.

Нагадаємо, двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.