На Донбас повертається газ: жителі підконтрольної частини більше не змушені жити, як у Середньовіччі

Жителі підконтрольної частини Донбасу починають отримувати газ до своїх осель. Окупанти перебили магістральний газопровід ще в травні 2022-го. І близько пів року люди сиділи без блакитного пального. Готували на електроплитах чи просто на вогнищах.

Нині, попри близьку лінію фронту та небезпеку обстрілів, фахівці "Донецькоблгазу" ремонтують газогони і повертають людям елементарні вигоди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Містечко Лиман – за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Тут точилися бої, і їхні наслідки – скрізь. Людей майже немає. Дехто пережив окупацію в підвалах.

Донбас опинився без газу ще в травні минулого року. Росіяни перебили магістральний газогін. Війна нищила і всю мережу.

"По області більше зруйновані там, де були окуповані. Там більше пошкоджені. А у Краматорську, Костянтинівці, то там більше по "прильотах". А тут же були бойові дії, то пошкоджені майже всі газові мережі", – розповів гендиректор "Донецькоблгазу" Вадим Батій.

З початком повномасштабної агресії частина персоналу "Донецькоблгазу" виїхала до іншої області. Але компанія не припиняла роботу ні на день. Ремонтувати починали, щойно Збройні сили звільняли територію. Ось ця труба – розповідає очільник "Донецьколбгазу" – лежала на землі. А ці крапки на ній – отвори від уламків снарядів.

"Ми її відремонтували, позаварювали отвори і підняли на стійки. Ми заповнюємо повітрям, тримаємо дві доби. Якшо не падає тиск, то йдемо далі", – розповів Батій.

Під акомпанемент канонад ремонтники лагодять чергову ділянку газової магістралі. Звуки війни перемежовуються зі звуком зварювального апарата. Керує бригадою пані Галина. Каже, що працюють якісно і швидко. І лише під час світлового дня.

"Ми вже привикли. Звикати, звісно, – не дуже добре, але ми звикли, тому що кожен день виконували свою роботу. Вони розуміють, шо працювати потрібно, що людям треба дати газ", – розповіла пані Галина.

Голова правління групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов твердить, що фахівці відремонтували ділянку загальною протяжністю понад 600 км на території Донецької області. Це дало можливість відновити постачання для 200 тис. сімей. Жителі Слов’янська радіють, що вже не треба, як у Середньовіччя, грітися вогнищами.

"І енергослужбам, і газовикам – взагалі молодці. Незважаючи на те, що зараз таке становище, вони намагаються для нас все робити, щоб у нас все було", – розповіла жителька Слов’янська.

А от Вікторія з трьома дітьми щойно повернулася зі Львівщини. Там вона була від квітня. Каже, що рада знову бути вдома, з побутовим комфортом.

"Там все є – тепло, вода, газ, світло, все! Ми всім дуже вдячні", – зазначила Вікторія.

У Краматорську газовики підключають будинок за будинком. Слюсар Юрій Волошин пояснює: на відміну від електрики, газ не можна пустити одразу на декілька будівель. Спершу треба перевірити кожен стояк – чи немає витоку.

"Для того, щоб пустити стояк, існує такий ось, називається манометр. У будь-яку квартиру заходимо і накручуємо ось цю накидну гайку", ­– розповів слюсар "Донецькоблгазу".

Але складність у тому, що значна частина квартир у Краматорську – порожня. Тож відчинити двері просто нікому. Ніна Миколаївна – на місці, і радо пускає гостей. Від травня жінка готувала на електроплиті. І от – довгоочікувана мить. На всіх чотирьох конфорках її плити – блакитне полум'я.

"Я рада!" – каже жінка.

У компанії "Нафтогаз" обіцяють – зроблять усе можливе, щоб емоції Ніни Миколаївни відчули всі жителі Донеччини.

"Я сьогодні зачекаю, а завтра зранку вже будемо варити. – Ну, то ми до вас у гості приїдемо – як хочете. На борщ? Будь ласка!" – каже Ніна Миколаївна.

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