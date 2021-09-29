На Донбасі активізувалися окупанти: українські військові відповіли на обстріли

На півночі Луганщини один український військовик зазнав поранення.

Кримське, Причепилівка, Золоте, Катеринівка, Попасна, Новозванівка: на ділянці передової в Луганській області протяжністю в понад пів сотні кілометрів - від вечора понеділка і аж до вчорашнього ранку тривала активна війна. Саме на півночі Луганщини один український військовик нині зазнав поранення. Українські оборонці жодну атаку окупантів без відповіді не залишили, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 вересня.

Довелося, кажуть українські військові: і спостерігати - пильно, і стріляти - аби було переконливо.

Активна дистанційна війна, переважно з піхотного озброєння точилася по обидва боки від українських позицій. Сюди, ворожі кулі з гранатами почали прилітати надвечір.

Перші хвилин десять, поки лунали самі - одиничні автоматні постріли, розповідають хлопці лише прислухалися й придивлялися. Щойно навколо почали вибухати гранати - стали до зброї.

Тут не схильні аж надто драматизувати ситуацію. У більшості цих воїнів за плечима - п'ять, а у декого, навіть шість чи сім років передової за плечима. Хлопці переконують: добре розуміють чому вони тут. І так само усвідомлюють, який нині ворог їм протистоїть.

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