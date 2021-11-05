На Донбасі "сірих зон" не існує: Кулеба пояснив застосування "Байрактару" на передовій

Міністр наголосив, що Україна відкриватиме вогонь у відповідь.

На передовій на Донбасі не існує "сірих зон", як про це говоритьь російська пропаганда в телесюжетах. А турецький безпілотник Bayraktar був застосований бійцями ЗСУ на передовій у відповідь на ворожі дії.

Про це 4 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей, до Нормандського формату обвинуваченнями на адресу України з цього приводу. Навіть в цьому сюжеті (російської пропаганди – ред.) йдеться про якусь "сіру зону". Насправді, відповідно до Мінських домовленостей, жодних "сірих зон" не існує - і про це теж потрібно говорити", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що "якщо йдеться про застосування "Байрактару", то Україна виконала всі процедури, передбачені домовленостями у Тристоронній контактній групі, які у таких випадках застосовуються, перш ніж завдати удару. З однієї простої причини: тому що та сторона не зупинила свої агресивні дії та обстріли. Позиція України дуже проста. Ми дуже зважені, ми не ескалюємо самі. Але якщо по нас завдають удару, ми відповідаємо. І це був саме такий випадок. Тому що не можна дозволяти ворогу почуватися безкарно", - заявив Кулеба.

"Ми не ескалюємо самі, але якщо по нас завдають удару, ми відповідаємо" - Кулеба про "Байрактар"

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