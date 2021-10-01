На Донбасі учні продовжують відвідувати школу, яка пережила 4 прямі влучання снарядів

Від навчального закладу до передової — всього півтора кілометра.
Від будівлі Новотошківського ліцею № 10 залишилася половина. Частина шкільної споруди розвалена через чотири прямі влучання артилерійських снарядів. Відстань до передової звідси – півтора кілометра. Після початку війни кількість учнів у ліцеї зменшилася більш ніж удвічі, та попри все діти продовжують відвідувати заняття.
Про це йдеться 1 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.
Селище Новотошківське на Луганщині періодично опиняється під потужними обстрілами. Про це свідчать вибиті шибки в будинках та подовбані осколками стіни, розвалені гаражі та майже порожні вулиці. Але тут живуть діти і вони відвідують школу.
У Новтошківському ліцеї №10 на стінах - малюнки із застереженнями про те, що міни чіпати не можна. Біля школи — антивоєнні написи на асфальті. Колишня шкільна котельня тепер використовується як бомбосховище. Всередині його розмалювали рожевими тонами, щоб не сумно було сидіти.
Зараз тут навчається всього 88 дітей. Спочатку людей звідси погнало безробіття, потім – ще й війна. “Було дуже багато дітей, поки не закрилася шахта - це шахтарське селище. Було 600 учнів, працювали в дві зміни”, - пригадує директорка ліцею Олена Згурська.
Тепер тут не тільки мало дітей, але й бракує вчителів. Не кожен погодиться працювати тут, поруч із вибухами снарядів. Але такі люди є. Дарина Сафригіна, вчителька англійської мови, приїхала з Ніжина на Чернігівщині у 2016 році. На Донбас їхала не як педагог, а як артистка, щоб підтримати солдатів. І залишилася тут жити.
Цього року Дарину стала кандидаткою на головну премію для креативних українських вчителів Global Teacher Prize Ukraine у номінації “Вибір серцем”. Це спеціальна нагорода від куратора проекту ведучої ТСН Наталії Мосейчук. Крім Дарини, серед претендентів цьогоріч ще кілька вчителів-волонтерів із зони ООС та ті, хто навчає важкохворих дітей просто в лікарнях. Переможців оголосять 2 жовтня.
Найпевніше, Дарина дивитиметься трансляцію вдома. У будинку, одному з найбільш побитих снарядами, їй виділили квартиру.