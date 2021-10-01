На Донбасі учні продовжують відвідувати школу, яка пережила 4 прямі влучання снарядів

Від навчального закладу до передової — всього півтора кілометра.

Від будівлі Новотошківського ліцею № 10 залишилася половина. Частина шкільної споруди розвалена через чотири прямі влучання артилерійських снарядів. Відстань до передової звідси – півтора кілометра. Після початку війни кількість учнів у ліцеї зменшилася більш ніж удвічі, та попри все діти продовжують відвідувати заняття.

Про це йдеться 1 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Селище Новотошківське на Луганщині періодично опиняється під потужними обстрілами. Про це свідчать вибиті шибки в будинках та подовбані осколками стіни, розвалені гаражі та майже порожні вулиці. Але тут живуть діти і вони відвідують школу.

У Новтошківському ліцеї №10 на стінах - малюнки із застереженнями про те, що міни чіпати не можна. Біля школи — антивоєнні написи на асфальті. Колишня шкільна котельня тепер використовується як бомбосховище. Всередині його розмалювали рожевими тонами, щоб не сумно було сидіти.

Також читайте На Донбасі активізувалися окупанти: українські військові відповіли на обстріли

Зараз тут навчається всього 88 дітей. Спочатку людей звідси погнало безробіття, потім – ще й війна. “Було дуже багато дітей, поки не закрилася шахта - це шахтарське селище. Було 600 учнів, працювали в дві зміни”, - пригадує директорка ліцею Олена Згурська.

Тепер тут не тільки мало дітей, але й бракує вчителів. Не кожен погодиться працювати тут, поруч із вибухами снарядів. Але такі люди є. Дарина Сафригіна, вчителька англійської мови, приїхала з Ніжина на Чернігівщині у 2016 році. На Донбас їхала не як педагог, а як артистка, щоб підтримати солдатів. І залишилася тут жити.

Цього року Дарину стала кандидаткою на головну премію для креативних українських вчителів Global Teacher Prize Ukraine у номінації “Вибір серцем”. Це спеціальна нагорода від куратора проекту ведучої ТСН Наталії Мосейчук. Крім Дарини, серед претендентів цьогоріч ще кілька вчителів-волонтерів із зони ООС та ті, хто навчає важкохворих дітей просто в лікарнях. Переможців оголосять 2 жовтня.

Найпевніше, Дарина дивитиметься трансляцію вдома. У будинку, одному з найбільш побитих снарядами, їй виділили квартиру.

Новини зі Сходу: у напіврозваленому Новотошківському ліцеї № 10 продовжують навчати дітей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання