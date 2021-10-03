На Донбасі українським бійцям скасували заборону стріляти у відповідь та видали антидронні рушниці

На Донбасі українським бійцям скасували заборону стріляти у відповідь та видали антидронні рушниці

Для боротьби з безпілотниками бойовиків почали застосовувати спеціальні рушниці, які зупиняють дрони в польоті.

Новина тижня, що може повністю змінити ситуацію на Сході – скасовано будь-які заборони українській армії відкривати вогонь у відповідь. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Тепер рішення ухвалює безпосередньо командир на місці.

Скасовані й так звані "премії за перемир’я", коли військовим доплачували за дотримання режиму тиші. Чому це сталося так раптово? Цього тижня на Донбасі - знову втрати. Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

І один із найпідступніших видів зброї зараз - дрони. Маленькі, майже непомітні, які важко збити. І які закидають українські позиції смертоносними мінами. Утім, на передовій з’явилася високотехнологічна зброя, яка збереже життя українським воїнам.

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Сучасну війну виграють технології. Ворог це розуміє, запускаючи над українськими окопами цілі зграї розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя майже непомітна. А непомітна означає - смертельна. Цей рік уже побив усі рекорди за кількістю смертей через удари саморобних безпілотників.

В української армії з’явився пристрій, який електромагнітними імпульсами зупиняє ворожі дрони з мінами й ті ніби висять у повітрі. Конструктор називає цей пристрій антидронною рушницею.

Відімкніть ґвинтокрилого вбивцю від будь-якого зв’язку зі своїм оператором – і він стає просто шматком пластику та металу. Такий принцип дії рушниці.

"Він розрахований на пригнічення чотирьох каналів, каналів передачі даних, каналу GPS і каналу WiFi", - говорить директорка напрямку з виробництва антидронних рушниць Ганна Габдєєва.

ЗСУ вперше показали, як використовують на Донбасі новітні антидронні рушниці

Азів полювання за ворожими дронами можна навчити за лічені хвилини.

Ця електоронна рушниця литовського виробництва, вже працює в бойових умовах.

Комерційні дрони, перероблені в бойові безпілотники, – практично необмежений ударний ресурс бойовиків. Дешевий, але, на жаль, ефективний. Від повітряних терористів на передовій загинули десятки українських бійців.

Утративши зв'язок з оператором, дрони бойовиків просто сідатимуть на землю десь у сірій зоні, або повертатимуться назад на ворожу територію. Разом зі зведеним боєприпасом.

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По той бік лінії фронту, російські снайперські групи, які полюють на українських солдатів, уже давно прикриваються антидронними рушницями.

Доки на фронті чекають антидронні рушниці, українські бійці тримають оборону тим, що є. І від початку тижня робити це стало набагато легше. Скасовані заборони на відкриття вогню у відповідь.

Після закінчення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" ворог не квапиться відводити війська од українських кордонів. А білоруський очільник відкрито погрожує Україні. Тож на нульовому рубежі готуються до нових викликів.І без технологій майбутнього - дідівськими методами Другої світової – відповісти на них не вийде.

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