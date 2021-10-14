На Донбасі ворожі дрони-бомбардувальники щодня полюють за українськими позиціями

Іноді ворожі снайпери цілять в камеру-приманку.

Війна з повітря: російські військові тепер мало не по всьому фронту вишукують українські "очі" на передовій - камери відеоспостереження. Ворожі дрони-бомбардувальники полюють за українськими позиціями щодня.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 13 жовтня.

Хтось з місцевих поїхав, одразу як почали стріляти ще у 2014 році, інші думали минеться, але довелось тікати пізніше, коли снаряди окупантів змітали з вулиць цілі подвір'я.

Так пусткою досі і стоїть пів села. У ранковому тумані розчиняється руїни колись обжитих помешкань і довколишні поля, де вгризлися у землю українські військові, котрі тримають тут оборону.

В окупантів ротація щомісяця. Щомісяця заходить свіжий підрозділ і починає провокувати наших оборонців. Утім, більше насторожує армійців, поява на цій ділянці ворожих стрільців.

Ворожі снайпери поцілили в камеру-приманку. Такі муляжі спеціально розставляють уздовж лінії. Війна дуже змінилась від маневренної і артилерійської вона перейшла в позиційну-диверсійну. Окупанти постійно щось вигадують особливо з дронами.

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Тут, на передовій, зовсім не відчувається наближення свята. На "нулі" ці хлопці не дивитимуться телевізор, не одягнуть парадну форму і не чутимуть виступи ні політиків, ні вищих офіцерів. Слухатимуть хіба повітря чи не летить бува, нічого, і дивитимуться за побратимами чи всі цілі.

Стрічки забиті в кулемети, гранатомети за плечима. Вони готуються до можливих провокацій, адже не минало ні одного українського свята, аби російські посіпаки не відкривали вогонь.

Кореспондент Руслан Ярмолюк

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