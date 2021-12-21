На Донбасі ворожі снайпери намагаються поцілити у тепловізори: навіщо вони це роблять

На Донбасі ворожі снайпери намагаються поцілити у тепловізори: навіщо вони це роблять

Бойовики підступно б’ють під час тиші.

На Донбасі з військовою шаною прощалися з українським розвідником, який загинув минулого тижня. 31-річного Станіслава Запорожця на позиціях біля Павлополя зухвало вбив ворожий снайпер. Він поцілив у хлопця, коли той у тепловізор спробував уночі подивитися за рухом противника. І це не поодинокий випадок, коли російські найманці цілять не лише в бійців, а й у прилади для спостереження в їхніх руках, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 20 грудня.

Під супровід оркестру і на колінах - так у маленькому місті Новодружеськ на Луганщині в останню путь проводжають старшого солдата Стаса Запорожця.

Куля ворожого снайпера вбила його на передових позиціях на Приазов'ї. Вона спочатку влетіла в тепловізор, через який Станіслав спостерігав за противником, розбила пристрій і вбила розвідника. Від тепловізора залишилися самі друзки. Поряд - застигла кров бійця.

Під час прощання, труну не закривали, однак бійця накрили білою тканиною. У Станіслава залишилися мати і брат. Прощатися з ним прийшли сусіди та друзі - зо дві сотні людей.

Підступно бити під час тиші в бійниці або по спостережних постах - не нова тактика для російських окупантів. Але взимку ці випадки частіші. Бо все добре видно. Одразу після загибелі розвідника ворожий снайпер цілив по приладу вже на інших позиціях. На щастя втрат там немає.

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На всіх позиціях на фронті в будь-яку пору року висять ось таблички, що попереджають про російських снайперів. За останній рік від їхніх куль загинули два десятки українських воїнів.

А ще нині за допомогою цих снайперів дедалі частіше почали висуватися ворожі ДРГ. Остання до цих позицій намагалася підійти вихідними. Хлопцям відганяти їх довелося вогнем.

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