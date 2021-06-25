На Донеччині запрацював перший центр, де з кривдниками в родинах працюватимуть психологи

На Донеччині запрацював перший центр, де з кривдниками в родинах працюватимуть психологи

За словами генпрокурорки Венедиктової, протидія домашньому насильству- цьогоріч пріоритетний напрямок роботи прокуратури.

На Донеччині відкрили перший в цьому регіоні консультаційний центр, де з кривдниками в родинах працюватимуть психологи.

Про це 25 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, яка взяла участь у відкритті, протидія домашньому насильству- цьогоріч пріоритетний напрямок роботи прокуратури. Важливо - не лише допомагати жертвам, а й вирішувати проблему з самими агресорами. Тож, фахівці центру впроваджуватимуть корекційні програми для кривдників, щоб окрім притягати їх до відповідальності - ще й працювати над виправленням їхньої поведінки - заявила генпрокурорка.

Також Ірина Венедиктова анонсувала запровадження спеціалізації прокурорів, які здійснюватимуть процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо сімейного насильства.

Новини України: в Донецькій області відкрили центр, де з кривдниками працюватимуть психологи

"Коли ми говоримо про протидію домашньому насильству - це найсерйозніший виклик держави. Чому? Тому що воно у сім'ях, воно за зачиненими дверима - 80 відсотків постраждалих - жінки, які не завжди це взагалі виносять з дому. Свідки і постраждалі - це діти, які взагалі ще не усвідомлюють, що вони стають жертвами домашнього насильства", - зазначила вона.

Про те, чому зросла кількість випадків домашнього насилля та як йому протидіяти - у нашому матеріалі.

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