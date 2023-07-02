На Харківщині зводять будинки із ящиків з-під російського БК: "матеріалів" більше, ніж достатньо

Але відбудовуватись можуть не всі, бо все росіяни залишили чимало вибухових пасток.

У селі Довгеньке, це біля Донеччини, родина власноруч звела новий будинок із того, що залишили після себе окупанти, йдеться в ТСН.

Коло потрощеної агротехніки тепер двоповерхова новобудова. Новий дім родина Князєвих звела лише за місяць, бо замість дороговартісної цегли - безкоштовні будматеріали від росіян. “Це ящики з-під “Градів”. Ящики російські. Ящиків повно, можна будувати, що завгодно”, - каже Ігор.

З ящиків окупантів вийшло два поверхи і 4 кімнати.“Ящики всі скручені, а всередині крихта пінопластова. Пропініна, ще ще мінвата під плити. А з того боку зашивається профілем. Його не буде ні жук їсти, нічого не буде, воно оброблене”, - каже про свій новий дім Ігор.

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З кімнати на другому поверсі видно колишню агроферму, потрощену росіянами. До них тут було з десяток тракторів. Після приходу росіян- знищено усе, навіть будинок.

Село Довгеньке на межі Харківщини та Донеччини, тут минулої весни точилися запеклі бої, немає жодної цілої хати. В окупантів село кілька разів відбивали наші військові. Від дому пана Тараса лишилася одна стіна. Чоловік викидає сміття росіян і відбирає вцілілу цеглу, хоча розуміє, хату відбудувати ще довго не зможе. “Тут нічого не розміновано. Тут було два ящики з патронами. Он сусід бачив. Під ними розтяжка гранати. От ящик підняв і тебе нема”, - каже Тарас.

А ось Дмитру пощастило, хата встояла, на стінах лишились написи окупантів. Дмитро регулярно приїздить провітрювати хату, бо сморід після росіян ніяк не видихається.“Коли ми сюди приїхали, тут по коліна було бруду. Я вам скажу під брудом були і гранатомети, і гранати і що тільки немає”, - розповідає чоловік.

Своє село жителі називають привидом - немає ні світла, ні води, ні зв’язку, а ще повно мін. Попри ризик, люди навідуються до руїн, потроху прибирають і мріють про відбудову.

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