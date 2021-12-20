На дорогах та тротуарах - лід: на Харківщині через негоду сталось більше ста ДТП, двоє людей загинуло

На дорогах та тротуарах - лід: на Харківщині через негоду сталось більше ста ДТП, двоє людей загинуло

Завтра, за прогнозами синоптиків, у Харкові похолоднішає до 8 градусів морозу.

У Харківській області через негоду на дорогах та тротуарах утворився лід. Через погодні умови в області сталось уже більше ста ДТП, у яких загинуло двоє людей, ще семеро осіб отримали травми.

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Про це 20 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Через негоду травмувались пішоходи

На Харківщині напередодні спочатку спочатку випав сніг, потім утворились калюжі, а потім - ожеледиця. Надвечір у Харкові підморозило і якщо на розчищених дорогах ще можна якось пересуватися, то тротуари перетворилися на справжню ковзанку.



Увесь пісок, яким зранку посипали доріжки, позамерзав, тож люди намагаються ходити максимально обережно. Але все одного в травмпунктах є вже пацієнти з переломами та забоями.

Харківській області дороги та тротуари перетворилися на ковзанки | Новини України

На Харківщині за кілька годин сталось більше сотні аварій

Але найбільшого лиха снігопад накоїв на Харківщині вночі. Через опади за кілька годин сталося більше сотні аварій, є постраждалі і загиблі. У Первомайському районі водій не впорався з керуванням, з‘їхав у кювет. Машину перекинуло і від отриманих травм чоловік загинув.

Ще одна смертельна ДТП сталась у Балаклійському районі - на слизький дорозі машина збила пішохода. Зранку на вулиці вийшли комунальники. які почали присипати піском дороги і тротуари. Кажуть, через те, що не вистачає людей, працювати доводиться від 5 ранку і без обіду.

Нині на дорогах міста працює дві сотні спецмашин. Посипають їх реагентами, аби запобігти сильної ожеледиці. Завтра, за прогнозами синоптиків, у Харкові похолоднішає до 8 градусів морозу.

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