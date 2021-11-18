На дорогах встановлять понад дві тисячі камер для фіксації порушень правил дорожнього руху - Арахамія

Експеримент розширять на всю країну.

Найближчим часом в Україні на основних магістралях встановлять до двох тисяч відеокамер для автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав народний депутат і керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Україна - номер один у Європі за смертністю на дорогах. На дорогах щороку вмирає більше людей, ніж за час АТО. Це велика проблема у нашій країні", - сказав Арахамія.

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В Україні зробили екперимент – автоматичне фіксування порушень правил дорожнього руху.

"Ми зробили перший експеримент, поставили камери, автоматичне штрафування цих камер. Провели цей експеримент та подивилися, як це впливає на смертність на дорозі. Це справді зменшує смертність. І від наступного року ми матимемо розширення цього експерименту на всю країну - там понад 2000 камер. Ми маємо амбітну мету: за наступні два роки наполовину скоротити смертність на дорогах", - пояснив нардеп.

Арахамія також запевнив, що 2020 року 95% усіх державних послуг будуть доступні онлайн.

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