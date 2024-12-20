"На довбой*ба образився": психологиня пояснила заяви Путіна та реакцію Зеленського

Психологиня пояснила, що вбивства можуть бути цікавими лише психопату.

Володимир Зеленський назвав Путіна "відморозком" після його слів про "удар "Орешником" по Києву". Ще більш емоційним президент був у соцмережах. Там він себе не стримував, характеризуючи диктатора.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбой*б", - написав Зеленський у соцмережах.

Хештег про це набув світової популярності за кілька годин. Цей вірусний хештег з’явився напередодні. В момент, коли Путін брехав про мир та процвітання Росії. А ще – заявив про так звану технологічну дуель.

Реакція соцмереж

"Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву – "Орєшніком", цією новою ракетою, - а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимось, що буде". Ви вважаєте, це адекватна людина?? Просто відморозки!", - сказав Зеленський.

Спершу Володимир Зеленський на слова Путіна про удар по Києву висловився коректно. А от в мережі вже -- конкретно.

Хештег про Путіна

Лайка - один із проявів наших емоцій, каже психологиня Олена Шершньова.

"Коли ми бачимо смерті людей, смерті дітей, руйнування наших міст – то в кожного з нас, нормальних людей, виникають емоції. Це емоції жалю, злості, скорботи. І тільки у психопата це може викликати емоцію цікавості", - каже психологиня.

У соцмережах обговорюють - чи міг президент так висловлюватися. Деякі не вірять, що це справжня новина. Чи не зламали раптом президентську сторінку у мережі Х. Інші ж визнають – неформальний стиль президента їм подобається.

"Це звичайно недипломатичне мовлення. Але наскільки я знаю, в України не має дипломатичних зв’язків із Росією. І якби він більш лагідну використав лайку – довбня, це лайливе українське слово, яке у наших словниках давно є і означає приблизно те саме – то напевно російський президент навряд чи зрозумів його значення", - каже мовознавець Олександр Авраменко.

Після такої незв'язної мови Путіна на вчорашній конференції, Андрій Єрмак підібрав диктатору інше слово: "Старий і божевільний кретин".

Сьогодні вранці Росія вкотре обстріляла Київ з неба. У мережі пишуть - "Путін на довбой*ба образився". Уламки ракет впали у кількох районах столиці. Постраждали люди, автівки, будинки та пам'ятки архітектури. Один із власників знищеного закладу не стримав емоцій. Його ресторан славився неймовірним інтер'єром, зокрема, вітражами.

"Під*раси вони, бл*дь. Шакали вони. Тварюки! Нелюди", - каже він.

Нагадаємо, виступаючи на засіданні Європейської ради, президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Путіна відморозком після того, як той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком".

Згодом Зеленський ще раз прокоментував заяву Путіна про "технологічну дуель".

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