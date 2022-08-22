На другий день війни чоловік замінував АЗС, аби "сховатися" у в'язниці - бажання виконали

У м. Теребовля Тернопільської області чоловік на другий день повномасштабної війни "замінував" заправку.

Поліції він заявив, що зробив так, оскільки хотів, щоб його відправили до в'язниці.

Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними слідства, чоловік перебував на іспитовому терміні за інший злочин. Вночі, 25 лютого, він повідомив поліції про те, що "замінував" одну із АЗС у місті.

Підозрюваний свою провину визнав. Під час судового засідання він пояснив, що повідомив про "замінування" з мобільного телефону своєї матері. Коли його затримала поліція, він заявив, що зробив це, оскільки хотів перебувати у місцях позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 259 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік зайнявся сексом з повією в стародавньому замку.

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