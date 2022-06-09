На дружину впав дах, а син врятувався дивом: як живуть житомирські родини, які пережили авіаудари РФ

У Житомирі обіцяють: люди, чиї будинки зруйновані під час авіаударів армії Російської Федерації, отримають компенсацію, щоб орендувати житло.

Гроші плануюють виділити з міського бюджету - це майже 196 тисяч гривень. За відшкодуваннями уже звернулися 45 сімей.

Як зараз живуть родини, що залишилися без житла та як намагаються впоратися з пережитим, розповіли у сюжеті ТСН.

Пони орендують житло власним коштом і рятують - те, що вціліло, а брухт - вивозять на сміттєзвалище. Їхні життя змінилися ввечері 1 березня. Тоді росіяни завдали по їхній вулиці авіаударів. Без свого житла лишилося понад десять сімей. Дехто втратив рідних.

В одному приватному будинку жили дві родини. На першому поверсі батьки колишнього військового, 33-річного Олександра Крука з бабусею і його молодшим братом. "Коли це сталося, то я вже лягла. Я очнулась від того, що менший син Максим дуже кричав: "Мамочка, ти жива? Піднімайся", - згадує потерпіла Світлана Крук.

На другому поверсі жив Олександр з дружиною, а також їхній 9-річний син. Олександра відкинуло вибуховою хвилею. "Мене привалило стіною. Я не міг вилізти", - згадує чоловік.

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Його дружина Людмила загинула. Вона лежала на ліжку. На неї впав дах. Олександр зберігає всі фото своєї дружини. Разом були 13 років і надзвичайно любили одне одного. Дивом врятувався син. "Син лежав біля дружини. Він любив вечором полежати біля неї. Було вже пізно. Я казав, аби йшов лягати вже. Він вийшов і через дві хвилини оце все сталося", - згадує він.

Нині родина розгрібає те, що залишилося від будинку. "Батько будував будинок від 2000-го. 20 будував, а знищили буквально за пару секунд. Машину ми завжди мріяли купити нову, але вкладали гроші в хату. П'ять місяць я на ній поїздив і її знищили", - розповів чоловік.

Попри те, що будинок зруйнований, а на подвірї досі кучугури знищеного добра, мама Олександра Світлана вирощує ягоди та овочі для онука.

Інший потерпілий 52-річний Сергій Юхимович каже, що місце його тихого щастя тепер приносить лише біль. Від омріяного двоповерхового будинку залишився самий фундамент. Найстрашніше те, що там у нього загинула дочка. На неї завалилась стіна будинку. Без мами залишилась півторарічна дитина. Вже після її загибелі Сергій дізнався, що втратив не лише дочку. Жінка була вагітна.

Загалом від російського авіаударів у цьому кварталі загинуло троє мешканців. Однак їхні сімї намагаються жити далі.

Сергій Юхимович чекає, коли повернеться його дружина з онукою і зятем з Польщі. Будуть відбудовуватись. Олександр тримається заради сина.

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