На Франківщині вчительку засудили через продаж наркотиків: її видав одяг

На Прикарпатті суворо покарали вчительку / © pixabay.com

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В Івано-Франківській області до 10 років позбавлення волі засудили вчительку одного з ліцеїв, у якої вилучили наркотики.

Про це йдеться у вироку Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, 31 березня 2023 року жінка у відділенні пошти в Яремчі отримала посилку, в якій було 330 згортків наркотика PVP загальною кількістю 234,2674 грама, що становить особливо великий розмір. Слідство вважає, що в подальшому місцева жителька планувала продавати наркотичні речовини.

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На суді вчителька провину заперечила. Вона стверджувала, що продавала косметику, а не наркотики. Вона переконувала суд, що ні в чому не винна, і заявила про нібито тиск з боку працівників поліції.

Проте поняті заперечили свідчення жінки. Вони зазначили, що огляд пакунка відбувався у їхній присутності і поліція не вчиняла жодних протиправних дій проти підозрюваної.

Працівник поліції, який затримував жінку, розповів, що під час патрулювання у Яремчі вони помітили підозрілу жінку, яка «була одягнута в темний одяг, на голові мала капюшон, що прикривав обличчя, взута була в калоші, хоча це був практично центр міста. В руках зазначена особа несла пакунок і прямувала, як склалося враження, з відділення „Нової Пошти“. Оскільки вказана особа викликала у них підозру, вони вирішили перевірити». Правоохоронці зазначили, що підозрювана помітно хвилювалася. Згодом вона підтвердила, що в коробці є наркотики. Схожі свідчення дав і напарник опероуповноваженого.

Односельчанин підозрюваної розповів, що знає жінку вже 10 років, вона працює у школі, раніше добре навчалася і була прикладом для однокласників.

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Суд проаналізував матеріали справи і визнав вчительку винною за ч. 3 ст. 307 КК України. Її засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок суду / © ТСН