На фронт вирушив унікальний автомобіль для крові: як він допоможе рятувати поранених військових

На південь вирушив перший реанімобіль, обладнаний установкою для перевезення та розмороження плазми. Це дозволяє почати відновлювати крововтрату ще дорогою від лінії фронту до шпиталю. Саме втрата крові - це одна з основних причин смерті на війні. Таких спеціалізованих автомобілів благодійники мають переобладнати три десятки.

Як донорська кров рятує життя - у сюжеті ТСН.

Лікар-трансфузіолог Ростислав Зауральський вантажить в реанімобіль установку - свою розробку. Він роками експериментував і працював над приладом, який дозволить наблизити донорську кров до поранених на полі бою. Крововтрата - це одна з основних причин смерті після поранень на війні. Приміром, дорога до шпиталю може тривати і 40-60 хвилин. За цей час від втрати крові поранений може померти.

Трансфузіолог каже, що важливо починати переливання не у шпиталі, як це відбувається зараз, а вже дорогою до нього. Взагалі - в ідеалі вливати плазму. Однак її треба зберігати і перевозити за температурі - 40, а переливати людині, нагрівши її до +37. Установка Ростислава Зауральського розв'язує цю проблему: "Тут є холодильна камера -40 градусів. Друга установка розморожує плазму".

Плазма від глибокого мінуса до значного плюсу в установці проходить за 12 хвилин. Цей процес можна розпочинати, коли реанімобіль вирушає на зустріч евакуаційному транспорту з лінії фронту. Кровотечу зупинили. Лікар починає реанімаційні заходи, лити компоненти крові і виводить із шоку. Унього є 5-7 хвилин, а часто вони рятують життя", - наголошує Ростислав Зауральський.

Щоб врятувати якомога більше життів, благодійники вирішили обладнати установками для крові 30 реанімобілів. Авто коштують в середньому по 15 тисяч євро. Їх шукають в Німеччині, Франції, Італії. Вже в Україні їх обладнують усім реанімаційною технікою. "Вартість обладнання може бути трохи більша, ніж вартість автомобіля. Це все нове обладнання необхідне для реанімації", - каже волонтер ФБ "Коло" Дмитро Шинкарчук.

Дефібрилятор з моніторами, апарати для штучної вентиляції легень, системи для роботи з ранами - все це обладнання разом і можливість одразу переливати кров в дорозі збільшує шанси пораненого бійця у рази.

Благодійники вже закупили 15 машин, які пригнали на територію України. Крім того, 15 машин шукають за кордоном. "Цей проєкт розрахований на 30 автомобілів, які будуть обладнані цією установкою", - додав співзасновник ФБ "Коло" Віктор Кривенко.

Перший реанімобіль вирушає туди, де наші війська наступають. Він буде працювати за 5-10 кілометрів від лінії фронту. Це означає, що лінія фронту віддаляється від тилових шпиталів. Реанімація на колесах дає змогу не гаяти часу в дорозі і рятувати більше українських військових.

30 реанімобілів благодійний фонд збирається обладнати до середини грудня. Вони будуть допомагати лікарям евакуювати наших бійців по усій ліній фронту - від Миколаївщини до Харківщини.

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