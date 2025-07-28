На фронті безвісти зникли троє чоловіків з однієї родини: щемлива історія

Жінки показують прапори із фото чоловіків / © ТСН

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У Наталії Шестак із Чернігова безвісті зникли на фронті чоловік, його рідний племінник та зять — чоловік молодшої доньки. У пошуку інформації про чоловіків вся рідня пані Наталі постійно ходить на обміни військовополонених. Разом з жінками і 7-річний онук пані Наталії — Кирило.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.



До столиці родина зниклих безвісти військових приїхала заради дитячої мрії - хлопчик хоче піднятись на "Батьківщину-мати".

Кирило здалека помічає монумент. Спочатку діти разом з директором Музею війни Юрієм Савчуком піднімаються сходами. Побіжно оглядають експозицію зі збитих російських дронів. Далі, щоб потрапити на оглядовий майданчик монументу, треба піднятися ліфтом. Це не звичайний ліфт. Він їде по пілону під кутом, це зумовлено конструкцією монумента. До оглядового майданчика на висоті 39 метрів — ще кілька прольотів крутих сходів і родина їх долає.



Родина хлопчика живе у Чернігові. Мама, бабуся та тітка Кирила роздивляються прапори, виготовлені на замовлення. На них фото, ім’я, прізвище та бригада, де служили їхні чоловіки. Батько Кирила Олександр Руденок зник через два місяці після мобілізації.

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Чоловік Олени — третій зниклий безвісти чоловік у їхній родині. Раніше пані Олена шукала свого батька Володимира Шестака та його рідного племінника Дмитра Лесуна. Вони у перший день повномасштабного вторгнення пішли захищати Чернігів, а через два роки чоловіки в один день зникли безвісті на Покровському напрямку.

«Він їхав на позицію разом з Дмитром, разом з племінником», — каже Наталя Шестак.

Наталя перебирає фотографії їхньої великої родини: «Стільки мрій — вам не передати. Ми так любили з дідом їздити всюди. Люди любили всюди їздити. Це війна Російської Федерації, яка пішла на нас і поставила нас в такі рамки, що ми тільки розмовляємо про цю війну».



Інформацію про своїх чоловіків жінки збирають по крихтах. Вони ходять на кожен обмін. Разом з ними і семирічний Кирило — у пошуках свого батька, діда та дядька. А раптом хтось із обміняних полонених впізнає і їхніх хлопців.

Цим жінкам довелося опанувати всю чоловічу роботу. Мами Володимира Шестака та його племінника Дмитра Лесуна живуть у селі. Жінки намагаються бути дітям за матір та батька, але визнають — війна краде в них дитинство. І сьогоднішня екскурсія — це спроба здійснити дитячу мрію хоча б одного хлопчика.

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Маленьку обнадійливу звістку Наталя Шестак отримала під час одного з обмінів полоненими. Один з колишніх військовополонених по фото впізнав її зниклих чоловіка та його племінника.



Про тата Кирила Олександра Руденка поки жодної звістки. Але жінки вірять, що знайдуть зачіпку і про нього. І всі їхні чоловіки колись повернуться додому. А Кирило підніметься на найвищу точку "Батьківщини-матері". І поруч з батьком, дідом та дядьком йому ніколи не буде страшно.

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