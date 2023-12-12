На фронті окупанти йдуть у масштабний наступ: де атакує ворог і яка ситуація

Окупанти не залишають спроб захопити Авдіївку. Вони кинули в атаку бронетехніку.

Останніми днями на фронті загострилася ситуація. Російські війська наступають на всій лінії фронту, а на деяких напрямках кидають у штурми бронетехніку.

Де найскладніша ситуація і що каже українське командування про атаки росіян - читайте на ТСН.ua.

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Окупанти наступають по всьому фронту

У неділю, 10 грудня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про складну ситуацію на полі бою через ворожі штурми по всій лінії фронту. Найважча ситуація - на сході.

"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом з командирами, які тримають оборону на східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій", - написав він.

За його словами, командири ухвалили необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості "нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів".

РФ хоче створити умови для блокування Куп’янська

Наступного дня, 11 грудня, Сирський розкрив плани ворога щодо Харківської області. Він розповів, що противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка, аби у подальшому заблокувати Куп'янськ. Росіяни хочуть повторно відбити місто, яке є важлим логістичним центром для південного угруповання ЗС РФ.

"Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", - зазначив він.

Де загарбники намагається ще наступати:

Активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Здійснює безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території Російської Федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

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Що кажуть у Генштабі про загострення ситуації

У ранковому зведенні за 12 грудня Генеральний штаб відзвітував, що за минулу добу ЗСУ відбили низку атак окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Що відбувається на фронті станом на 12 грудня:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

українськими захисниками відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак. На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

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Росія кинула бронетехніку на захоплення Авдіївки та Мар'їнки

Вранці 12 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що два дні тому росіяни розпочали масштабний наступ за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Позавчора на авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин", - написав він.

За його даними, загарбники намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні Авдіївки.

Де окупанти просунилися

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 11 грудня окупаційні війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися вперед. Про це нібито свідчать геолокаційні кадри. Світлини, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Американські аналітик із посиланняс на російських військових повідомляли, що російські сили нібито досягли незначних успіхів біля Широкої Балки і атакували в напрямку Ямполівки. На зображенні, опублікованому 10 грудня, нібито видно особовий склад російського загону «Фантом» (3-я мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу), що діє на Лиманському напрямку.

Українське командування не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти на півдні України формують нові штурмові підрозділи з офіцерів.

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