На фронті побільшало воїнів із тяжкими пораненнями: медики назвали причини (фото, відео)

Лікарі Дніпра, що рятують захисників з передової, констатують: зросла кількість бійців із тяжкими ураженнями. Майже всі - з мінно-вибуховими пораненнями. Більшає також постраждалих від ворожих дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Боєць отримав тяжке поранення на Луганщині

39-річний Володимир дивом вцілів під пекельним вогнем на Луганщині, де отримав тяжку травму.

Його доправили до Дніпра у тяжкому стані. Уламки пробили ноги та тулуб - більше десятка ран по всьому тілу. Медики кажуть: найбільша загроза була через ураження кишківника. Операції минули вдало.

Володимир

"Вже ходить, бігає. Краще за мене, я гадаю, і у футбол скоро бігатиме. Молодець! Дуже позитивний стан! Терпить все! Ми стараємося робити як краще, але біль є біль. Головне - черевна порожнина жива, що кишківник живий", - каже медик про стан Володимира.

У Дніпрі більшає тяжкопоранених

Операції тривають цілодобово. Медики визнають: щодня доправляють велику кількість бійців, та більшає тяжкопоранених.

"Буває мінно-вибухова хвиля, яка збиває їх з ніг, розриває легені. Або от у нас є хлопчик, в якого така травма і розірвало кишківник", - зазначає лікар.

Зросла кількість поранених і від ворожих дронів. Медики кажуть - порятунок таких бійців вимагає нових підходів.

"Багато ампутацій після цих поранень. І ці осколки - вони найчастіше алюмінієві. І їх не виходить діставати так просто магнітом. Доводиться всліпу іти і діставати", - зазначає лікар.

Медик

Врятований після обстрілів з артилерії та дронів, Володимир вже готується до реабілітації після поранень. Вдома на Харківщині на нього чекають двоє дітей.

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Нагадаємо, в Україні опанували нову технологію протезування важкопоранених.

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