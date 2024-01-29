На фронті побільшало воїнів із тяжкими пораненнями: медики назвали причини (фото, відео)

У Дніпрі медики цілодобово рятують українських захисників.
Лікарі Дніпра, що рятують захисників з передової, констатують: зросла кількість бійців із тяжкими ураженнями. Майже всі - з мінно-вибуховими пораненнями. Більшає також постраждалих від ворожих дронів.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
Боєць отримав тяжке поранення на Луганщині
39-річний Володимир дивом вцілів під пекельним вогнем на Луганщині, де отримав тяжку травму.
Його доправили до Дніпра у тяжкому стані. Уламки пробили ноги та тулуб - більше десятка ран по всьому тілу. Медики кажуть: найбільша загроза була через ураження кишківника. Операції минули вдало.
"Вже ходить, бігає. Краще за мене, я гадаю, і у футбол скоро бігатиме. Молодець! Дуже позитивний стан! Терпить все! Ми стараємося робити як краще, але біль є біль. Головне - черевна порожнина жива, що кишківник живий", - каже медик про стан Володимира.
У Дніпрі більшає тяжкопоранених
Операції тривають цілодобово. Медики визнають: щодня доправляють велику кількість бійців, та більшає тяжкопоранених.
"Буває мінно-вибухова хвиля, яка збиває їх з ніг, розриває легені. Або от у нас є хлопчик, в якого така травма і розірвало кишківник", - зазначає лікар.
Зросла кількість поранених і від ворожих дронів. Медики кажуть - порятунок таких бійців вимагає нових підходів.
"Багато ампутацій після цих поранень. І ці осколки - вони найчастіше алюмінієві. І їх не виходить діставати так просто магнітом. Доводиться всліпу іти і діставати", - зазначає лікар.
Врятований після обстрілів з артилерії та дронів, Володимир вже готується до реабілітації після поранень. Вдома на Харківщині на нього чекають двоє дітей.
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Нагадаємо, в Україні опанували нову технологію протезування важкопоранених.
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