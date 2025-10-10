На фронті в Україні з’явилися унікальні військові госпіталі: там можна вижити навіть під час удару КАБом

Підземний госпіталь / © ТСН

На Покровському напрямку лікарі надають допомогу бійцям, зарившись глибоко під землю — це вже другий такий госпіталь-криївка. Перший рік тому побудували на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

У госпіталі, який вкопаний у землі, працюють десятки лікарів, фельдшерів, медсестер, санітарів.

«Щодня цим шляхом спускаються десятки поранених українських військових, щоб уже тут, під землею, в умовній безпеці лікарі могли надати їм допомогу. Якщо поранених немає на операційних столах чи в імпровізованих приймальнях, це не означає, що їх немає на бойових позиціях — це означає, що немає змоги вивезти. Але на вулиці — мряка і туман, а отже, в медиків є робота», — каже Наталія Нагорна.

Санітари Євген та Віталій займаються розпакуванням — друзі з Вінниччини та Хмельниччини прислали одяг і капці. Бійців привозять замурзаними, а госпіталь — перша змога перевдягти в чисте після тижнів без душу.

Боєць Вадим поранення дістав, коли йшов на позицію, допомогу отримує, коли змогли вийти. Олександрові Зайцю, який весь час жартує зі свого прізвища, пошкодило ногу.

«Серед бойових медиків, які привозили цих поранених з-під обстрілів, я помічаю хлопця, який видається мені знайомим. Це Михайло — три з половиною роки тому, але за відчуттями, як сто років тому, — ми знімали його, коли він разом з напарником вивозив тяжких поранених під час боїв за південь», — каже Наталія Нагорна.

Тоді студент медичного коледжу переконував нас: війна — це те, до чого ніколи не звикнеш. За понад тисячу днів, що ми не бачилися, він сам собі дивується — звик.

Поки в госпіталі стає трошки тихіше, медики хваляться: сховатися під землю — єдиний спосіб почуватися в безпеці. В госпіталі планували зробити навіть ліфт для комфортнішого подавання пацієнтів, але фронт рухався занадто швидко, тому ідею з ліфтом залишили для наступного, а тут просто вкопалися глибше.

Така підземна споруда відносно недорога — 15 млн грн. ТСН уже показувала схожий медзаклад на Запоріжжі торік у серпні — перший експериментальний заклад зробили там.

Зараз під землю перебрався кожен третій госпіталь. По цьому підземному госпіталю вже лягали авіабомби. Тоді загинув лікар, який був назовні та рятував пораненого.

Всі, хто були під землею, вціліли. На вулицю тепер майже не виходять — чекають на поранених тут.

Серед поранених є 56-річний боєць, який 5 день поспіль живе, навіть ходить і воював з кулею в ребрі.

Лікарі переконують: якщо пацієнт уже дістався до них — допоможуть і знеболять. Анестезистка Лідія каже, майже всі пацієнти — це чоловіки, яким, окрім ліків та операцій, потрібно трошки піклування.

За той час, поки ми знімали, як працюють медики, у них заледве знаходився час, щоб відпочити.

