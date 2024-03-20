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На фронті з'явились боєприпаси українського виробництва: воїни ЗСУ розповіли про їхню якість

На фронті з'явились боєприпаси українського виробництва: воїни ЗСУ розповіли про їхню якість

Мінометники на Бахмутському напрямку

Мінометники прикривають піхоту на Бахмутському напрямку.

Воїни бригади Лицарів Зимового походу, яка понад рік боронить околиці Бахмута, показали, як стріляють мінами, виробленими нашими підприємствами. Боєприпаси калібру 120 міліметрів уже давно у дефіциті на фронті. Адже саме їх використовують чи не найчастіше. 

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. 

Міномет калібру 120 міліметрів - це насправді перша зброя, яка допомагає у підтримці нашої піхоти. Підтримують піхоту мінометники на Бахмутському напрямку. Цієї доби хлопці спали не більше трьох годин. Кажуть, майже розкіш. Бо коли штурми без сну можуть минати тижні. Хоча й тепер лік днів втрачають.

Військовослужбовець 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового походу Дмитро каже, що у нього таке враження, що його робочий день і не закінчувався давно. 

Командир підрозділу показує цілий асортимент боєприпасів, якими обороняються бійці бригади Лицарів Зимового походу. Тут міни і українського і іноземного виробництва. Впевнений – краще наші.

"Вони ефективні. Не відрізняються від радянського аналога. Вони добре замінили боєприпаси, які з Європи приїжджають. По ефективності, по силі вибуху відповідно. І те, що збільшилась їхня кількість ми можемо більше вражати ворога", - каже Артем Холодкевич, командир підрозділу 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового походу.

Боєприпаси на фронті / ©
Боєприпаси на фронті

Артем в армії вже 15 років. Бути тут, на передовій, йому не завадило навіть серйозне поранення - одна нога в нього частково протезована. Поранення він отримав під час наступу на Херсонщині.

Артем згадує - вибухонебезпечні пастки від окупантів там були скрізь. Тоді росіяни з артилерії засипали наші позиції цілодобово.  Тут, під Бахмутом, каже Артем, відчутно тихіше.

Позиція ЗСУ / ©
Позиція ЗСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закидають росіян боєприпасами українського виробництва

Нагадаємо, росіяни стирають Сумщину з лиця землі, сотні прильотів і бомб.

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