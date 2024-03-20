На фронті з'явились боєприпаси українського виробництва: воїни ЗСУ розповіли про їхню якість

Воїни бригади Лицарів Зимового походу, яка понад рік боронить околиці Бахмута, показали, як стріляють мінами, виробленими нашими підприємствами. Боєприпаси калібру 120 міліметрів уже давно у дефіциті на фронті. Адже саме їх використовують чи не найчастіше.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Міномет калібру 120 міліметрів - це насправді перша зброя, яка допомагає у підтримці нашої піхоти. Підтримують піхоту мінометники на Бахмутському напрямку. Цієї доби хлопці спали не більше трьох годин. Кажуть, майже розкіш. Бо коли штурми без сну можуть минати тижні. Хоча й тепер лік днів втрачають.

Військовослужбовець 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового походу Дмитро каже, що у нього таке враження, що його робочий день і не закінчувався давно.

Командир підрозділу показує цілий асортимент боєприпасів, якими обороняються бійці бригади Лицарів Зимового походу. Тут міни і українського і іноземного виробництва. Впевнений – краще наші.

"Вони ефективні. Не відрізняються від радянського аналога. Вони добре замінили боєприпаси, які з Європи приїжджають. По ефективності, по силі вибуху відповідно. І те, що збільшилась їхня кількість ми можемо більше вражати ворога", - каже Артем Холодкевич, командир підрозділу 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового походу.

Боєприпаси на фронті

Артем в армії вже 15 років. Бути тут, на передовій, йому не завадило навіть серйозне поранення - одна нога в нього частково протезована. Поранення він отримав під час наступу на Херсонщині.

Артем згадує - вибухонебезпечні пастки від окупантів там були скрізь. Тоді росіяни з артилерії засипали наші позиції цілодобово. Тут, під Бахмутом, каже Артем, відчутно тихіше.

Позиція ЗСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закидають росіян боєприпасами українського виробництва

Нагадаємо, росіяни стирають Сумщину з лиця землі, сотні прильотів і бомб.

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