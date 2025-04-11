На фронті загинув 18-річний захисник України: історія Олександра Самойловича

Олександр Самойлович / © ТСН

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У місті Славута, що на Хмельниччині, попрощалися з 18-річним героєм Олександром Самойловичем. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, хлопцю було лише 15. Уже тоді він мріяв потрапити до ЗСУ. До повноліття готував себе до війська і щойно виповнилося 18 — підписав контракт і став до лав Першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Попрощатися з вісімнадцятирічним героєм прийшло усе місто. У школі, де вчився Олександр, розповідають — змалечку зростав патріотом.

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«Постійно, коли його зустрічала, він тільки говорив — ми повинні здобути перемогу, ми переможемо», — каже класна керівниця Олександра Оксана Красуцька.

Олександр Самойлович / © ТСН

Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, хлопцю було лише п’ятнадцять. Він прагнув долучитися до війська, але через вік його не брали.

Три роки хлопець активно займався спортом, брав участь у вишколах, був учасником національно-визвольного руху «Правий сектор».

«Йому було байдуже на свою безпеку. Він був готовий за кожного свого друга, за кожну свою людину підставити плече», — каже подруга героя Юлія.

У 2023 році Олександр вступив до Національного університету біоресурсів і природокористування України. Однак провчитися устиг трохи більше року.

«Унікальний виріс хлопець у батьків, зразу десь сформувався як патріот України, хороший студент», — каже проректор Національного університету біоресурсів і природокористування Сергій Кваша.

Щойно виповнилося вісімнадцять — підписав контракт і став воїном Першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. Позивний узяв «Віллі» — з відомого мультфільма Волта Діснея про каченят.

«Це були в нас лекції, ми сиділи, ми просто були в шоці, але ми були горді за його, він нам часто писав, публікував збори», — каже друг Олександра Вадим Гавриленко.

Дата публікації 19:36, 11.04.25 Кількість переглядів 55 ТСН новини 19:00 11 квітня. Гучне затримання в СБУ! Переговори США та РФ!

«Біллі» підписував контракт в один день із Олександром. Аби попрощатися з другом, яким служив 5 місяців, узяв відпустку і приїхав з фронту.

Сашко досконало володів англійською, тож одразу після підписання контракту його направили на навчання до Британії. Повернувшись в Україну, він навчав інших, навіть старших за себе.

Він мріяв стати командиром, але не встиг. 5 квітня загинув на Донеччині. У героя залишилися батьки, молодший брат та кохана дівчина.

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