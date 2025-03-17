На фронті запрацювала мобільна стоматологія: як допомагають військовим

До українських військових на фронт приїхала мобільна стоматологія. Бійці кажуть, що це дуже важливо, адже не завжди є можливість отримати фахову допомогу.

Стоматологічна клініка на колесах, яка сама приїздить до бійців майже на передову, з’явилася у 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Її військовослужбовці зараз зводять фортифікації на найгарячіших напрямках фронту. Працюють без упину і вдень, і вночі, бо ворог наступає. Часто за таких умов доглядати за зубами ніколи. Тож, кажуть, на мобільну стоматологію чекають багато бійців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Мобільна стоматологія приїжджає до воїнів майже на передову. Військові поспішають, часу обмаль. Працювати треба швидко, щоб ворог не запримітив.

Над будівництвом оборонних споруд на цьому напрямку трудяться військовослужбовці 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Кажуть, ці опорні пункти з заліза й бетону мають служити надійним захистом для наших бійців. Робота хоч і у відносному тилу, все ж дуже небезпечна. Ворог намагається поцілити і по фортифікаціях.

Працювати треба швидко, адже фронт наближається. Відлучатися до лікарів хлопцям ніколи, тож медики приїхали самі. Вадим – один з перших пацієнтів мобільної стоматології. Зуб нестерпно розболівся просто під час роботи. Певний час рятували знеболювальні, згодом і вони припинили допомагати.

Сергій на службу до 783-ї бригади потрапив близько року тому. Доти був трактористом на Харківщині. Його професія тут на вагу золота. Тепер впевнено керує екскаватором. Проте йому теж потрібна стоматологічна допомога.

Будівництво фортифікацій

Ця мобільна стоматологія донедавна була евакомобілем. Щоб перетворитися на повноцінний кабінет, довелося серйозно її видозмінити, каже командир медроти. Зате тепер цей кабінет нічим не поступається стаціонарним. Доступні всі послуги, крім протезування.

Як пролікують бійців тут, мобільні стоматологи поїдуть на інший напрямок фронту, де військові 783-ї бригади Держспецслужби транспорту теж зводять фортифікації.

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