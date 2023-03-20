На фронті збирають докази застосування ворогом хімічної зброї: порушенням правил війни росіяни хизуються на своєму ТБ

Росія постійно порушує правила війни і застосовує по наших позиціях, і навіть по цивільному населенню заборонену зброю. Пастки, протипіхотні міни, запалювальні боєприпаси, ручні гранати із забороненими хімічними речовинами, йдеться в ТСН.

Хімічна зброя може не завдавати масштабних руйнувань, однак вона діє миттєво. Використання хімічної зброї, яка одномоментно може відібрати тисячі життів, заборонено Женевською конвенцією. “Накопичена хімічна зброя може декілька разів знищити все населення землі”, - кажуть науковці.

Однак хімічний арсенал дуже різноманітний: до чорного списку забороненої зброї потрапили і гранати К-51 та РГР. Головна діюча речовина в них – сіес, тобто не страшний ніби сльозогінний газ, у деяких країнах ним дозволяють розганяти демонстрації, однак вони заборонені до використання під час воєнних дій. Росіяни ж плювали на всі правила війни. “Вони використовуються на всьому фронту російсько-української війни. В Донецькому аеропорті, коли хотіли викурити наших з низьких приміщень”, - каже фахівець військ РХБЗ.

Олег і Тарас з Бахмуту і обидва 10 місяців боронили саме його, нещодавно отримали ураження саме забороненого газу. Вони вирушили на бойове завдання в одному з найгарячіших напрямків фронту. “Це лісосмуга, противник в безпосередній близькості - до ворога приблизно 500-600 метрів”, - розповідають бійці.

Тоді і зазнали хімічного ураження. “Тарас вийшов з окопчика і дивився у бінокль, потім він до мене приходить, очі тре. Каже, що я нічого не бачу”, - пригадують бійці.

Це зробило їх абсолютно безпорадними. В той момент вони найбільше боялися, що не зможуть оборонятися. “Із сухпайків у нас такі маленькі серветочки вологі. Промивали очі. Протирали, чим було, бо вода замерзла”, - додають хлопці.

Розплющити очі військовим вдалося за хвилин тридцять. Однак зір навіть потім не повертався до норми ще кілька діб.

Медик Григорій Троцький каже, таких потерпілих дедалі більше, усі вони мають схожі симптоми. “Печіння в очах, сльозтеча, набряк носа. Порушення дихання, біль у горлі. Буває ураження нижніх дихальних шляхів. Задишка, кашель, загальна слабкість”, - описує медик.

Однак дуже часто лікар не може визначити, яка саме зброя була застосована, тому просто намагається прибрати симптоми. “Переважно пацієнт каже, був вибух, неприємний запах, нехарактерний для традиційної зброї. Переважно кажуть, фосфорних боєприпасів, бо воно дає характерне біле світіння”, - розповідає медик.

Це і є найскладніше – що часто доказів застосування забороненої зброї просто не лишається. Хоча насправді у нас є служби, які всі сили докладають, аби ці докази зібрати. В їхній “колекції” вже є кілька. “Граната К-51, вироблялась в Радянському союзі. Ця синенька РГР виготовляється в Росії. І досі стоїться на озброєнні Росгвардії, ФСБ та використовується збройними силами РФ”, - показують фахівці.

На кадрах із сюжету російського телебачення чітко видно, як росіяни закидують наші позиції забороненою зброєю. Діюча речовина сіес вивітрюється з відкритої місцевості досить швидко. Тому важливо знайти саму гранату. “У нас діє система РХБ розвідки. Щоденно подаються бойові донесення. Якщо мобільна група поряд, оперативно відбір проби під час або після застосування”, - кажуть фахівці.

Далі зразки передають хімікам, зокрема, і цивільним. Науковці годинам виокремлюють сполуки і тут вже не раз вдалося розпізнати саме заборонені речовини. "Загалом, Росія неодноразово порушувала Женевські конвенції. Білий фосфор, касетні снаряди, протипіхотні міни, сльозогінні гранати. Якщо нам вдасться зібрати достатньо доказів, ми зможемо притягнути до відповідальності усіх винних у Міжнародному кримінальному суді”, - кажуть фахівці.

Росія застосовує заборонену хімічну зброю - що варто знати про цю небезпеку?

“У разі, коли настають тяжкі наслідки, то це може бути і пожиттєве позбавлення волі. Там серйозні терміни, 5, 10. В у Міжнародному кримінальному суді інший стандарт доведення. Там має бути встановлений факт поза межами розумного, тобто не має бути сумнівів”, - зазначає виконуючий директор УГСПЛ Олександр Павліченко.

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