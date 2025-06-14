Дмитро Шаповалов / © ТСН

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На Вінничині в останню дорогу місцеві, рідні, побратими і друзі провели військовослужбовця Дмитра Шаповалова, який у 2023 році повернувся з російського полону. Тоді Мережу облетіло відео, як хлопець радіє яблуку, бо їсть його вперше за рік.

Детальніше про долю воїна йдеться в сюжеті ТСН.

У селі Йосипівка на Вінниччині місцеві вистеляють дорогу живими квітами.

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Тут мала батьківщина матері Дмитра. Сюди сімʼя переїхала у 2014-му після окупації міста Кадіївка (раніше Стаханов) на Луганщині, де Дмитро народився та виріс. Він — слюсар та водій, але своє життя пов’язав з армією. Спершу була строкова служба, далі — контракт.

Найкращий друг Дмитра, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади на позивний «Смурф» розповідає, що разом з 2014 року вони боронили Словʼянськ, Краматорськ, Донецький аеропорт, Авдіївку та Дебальцеве.

Напередодні повномасштабного вторгнення досвідченого оборонця відправили на захист українського півдня. У березні 2022-го його підрозділ опинився в оточенні під Новою Каховкою, що на Херсонщині. Там і потрапив у полон.

Дмитро пройшов рік катувань. Двічі на день безперервно його били струмом. Побратими розповідають, що ймовірно це і стало причиною зупинки серця

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26 квітня 2023 року під час обміну Координаційний штаб фільмує перші хвилини Дмитра на рідній землі, де він радіє яблуку. Відео зібрало понад 12 мільйонів переглядів.

«Я про нього рік мріяв», — відверто сказав боєць.

Після реабілітації хлопець повернувся у стрій.

«Згідно законодавства оборонці після полону мають право на звільнення зі служби. Але Дмитро вирішив продовжити службу, як справжній патріот», — каже Юлія Павлюк, керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Дмитро став оперативним черговим, звʼязківцем між командними пунктами та позиціями. Але на одне зі своїх чергувань — не прокинувся. Увісні 9 червня у захисника зупинилося серце.

«Він в обід ліг годині о першій годині, а о 9-й його прийшли будити на зміну. Вже коли до нього підійшли він був вже мертвим», — розповів побратим Дмитра.

Тепер йому назавжди 32. В оборонця залишилася сестра Анастасія та кохана Олена.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

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