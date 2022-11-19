На G20 Путін сподівався на зустріч з Байденом та Сі Цзіньпіном, але опинився в ізоляції – експерт

Саміт "Великої двадцятки", який проходив на Балі в Індонезії 15-16 листопада, став для президента агресорки Росії Володимира Путіна провальним та вчергове підтвердив, що світ хоче ізолювати Росію на міжнародній арені.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний консультант Дмитро Васильєв.

"Я думаю, що цей саміт для Путіна вже відчуває як той, який перетворюється на G19 за влучним висловом президента (Володимира Зеленського - ред). Він туди вже не їде, розуміючи, що його там не чекають. Це величезний репутаційний виклик, я думаю, що він дуже сподівався, що будуть якісь можливості для перемовин з Байденом. Я думаю, що він також сподівався на перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Але я думаю, що не тільки тому, що Байден не хотів з ним зустрічатися, але й тому, що не було домовленостей з китайською стороною про таку зустріч – тому Путін вирішив все ж таки не їхати на саміт. Хоча його запрошували, ми про це знаємо", - розповів експерт.

На думку Васильєва, Кремль наказав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, який очолював делегацію на Балі, спробувати вирішити хоч якісь політичні та міжнародні питання, однак йому це не вдалося, і він втік із саміту G20 за годину до масованих обстрілів України.

"Тому для Росії це означає ізоляцію, і потенційне виключення як з цієї "двадцятки", так і, можливо, і з Ради Безпеки ООН, тому що це питання також стоїть дуже гостро. Ми знаємо, що парламенти декількох країн вже прийняли рішення про те, що Росія – це держава-терористка, або спонсорка тероризму. Вчора також стало відомо, що Європарламент також підготував відповідну резолюцію", - резюмував політичний консультант.

Саміт G20 в Індонезії

15 листопада на Балі відбувся саміт, на який з'їхалися лідери різних держав. Президент України Володимир Зеленський виступав в режимі онлайн.

Диктатор Володимир Путін допускав свою присутність на саміті, однак 9 листопада стало відомо, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час засідання Росія масово атакувала Україну ракетами.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Дипломат Павло Клімкін вважає, що Путін не поїхав на саміт G20, оскільки боявся того, що там його можуть вбити.

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