На G20 Зеленський зміг достукатись до Індії та Китаю і переконати їх у меншій підтримці Путіна – експерт

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів сприяти зусиллям України щодо знищення будь-яких елементів російської агресії. На саміті G20 глава держави представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів. Йому також вдалося переконати лідерів Індії та Китаю менше підтримувати кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт та аналітик Максим Джигун.

"І дуже важливо, що Зеленський тут був запрошеним гостем. Така честь випадає не багатьом світовим лідерам. Дуже важливо, що і Сі Цзіньпін (президент Китаю - ред.) і лідерка Індії (Драупаді Мурму - ред.) почули те, що він сказав. І так, чи інакше, це впливає на загальний порядок денний світової спільноти. І це ще одна демонстрація того, що Україна залишається в топі тем міжнародної політики. Вона залишається пріоритетом", - зазначив експерт.

Максим Джигун також підкреслив, що заяву Зеленського на Заході сприйняли абсолютно передбачувано. Всі розуміють, що ті позиції, які Україна висловила, вони є позицією здорової людини.

"І якби ми мали справу з адекватним ворогом, який розумію правила гри, це був би абсолютно чудовий спосіб і така дорожня карта для закінчення цієї війни на умовах України", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією.

Саміт G20 в Індонезії

15 листопада на Балі відбувся саміт, на який з'їхалися лідери різних держав. Президент України Володимир Зеленський виступав в режимі онлайн.

Диктатор Володимир Путін допускав свою присутність на саміті, однак 9 листопада стало відомо, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час засідання Росія масово атакувала Україну ракетами.

Політичний консультант Дмитро Васильєв вважає, що однією з причин того, чому Путін не поїхав на саміт "Великої двадцятки" стало те, що напередодні йому не вдалось домовитись про перемовини з президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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