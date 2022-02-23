На Генасамблеї ООН обговорювали вторгнення Росією до ОРДЛО: до чого домовилися учасники заходу

На Генасамблеї ООН обговорювали вторгнення Росією до ОРДЛО: до чого домовилися учасники заходу

Під час засідання генсек ООН наголосив, що війська РФ на території так хваних "ЛНР" не є миротворцями.

Вторгнення Росії на українські території та визнання окупованих ОРДЛО обговорювали у середу, 23 лютого, на Генеральній асамблеї ООН. На засіданні від України був присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Із трибуни він наголосив, що Росія демонструє усі ознаки готовності до подальшої деескалації і у світу залишилось малу часу для прийняття рішень.

Детальніше про те, що обговорювали та які результати на засіданні генасамблеї ООН – у сюжеті ТСН.19:30.

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Які заяви лунали із трибун та що казали інші міжнародні представники про російську поведінку

Генеральний секретар Антоніо Гуттереш, відкриваючи дебати, чітко визнав, що, оголосивши незалежність ЛДНР, Росія грубо порушила міжнародне право і статут ООН зокрема, а їхні війська не є миротворцями.

Представник Росії Небензя у виступі звинуватив Генсека ООН, що він не має права на подібні висловлювання, росіянин звинуватив усіх у байдужості до доль мешканців Донбасу і негайно перейшов до прямих погроз із трибуни ООН. Мовляв, російські миротворці на Донбасі "ліберальничати не будуть".

Генасамблея ООН обговорює вторгнення Росії в ОРДЛО та визнання їх незалежності | ТСН 19:30

"Рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" Донецької та Луганської областей і подальші заходи є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України і не відповідають принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй. Ми також повинні бути стурбовані збереженням цілісності миротворчої діяльності. Організація Об'єднаних Націй має давно визнаний досвід розвитку миротворчого співробітництва, яке відбувається лише за згодою країни перебування", - виголосив генсек ООН.

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І можливо, цей тиждень, це останнє вікно можливостей, щоб зупинити Путіна, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи на Генасамблеї ООН. "Путін не зупиниться на Україні - це очевидно. Тож мінімум, який можуть зробити країни - не визнавати так званих "ЛДНР", - наголосив український дипломат.

Кулеба також нагадав про заклик ввести справжніх миротворців ООН на Донбас. Також Україна пропонує новим переговорним майданчиком зробити формат п'яти постійних членів Радбезу ООН - а це Сполучені Штати, Росія, Франція, Великобританія, Китай та плюс Україна, Німеччина, Туреччина.

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