На гірськолижному курорті Буковини масово отруїлися туристи: подробиці

16 людей звернулися до медиків після святкування корпоративу в ресторані.

На Буковині розслідують масове отруєння. 16 людей звернулися до медиків після святкування корпоративу в ресторані гірськолижного курорту "Мигово".

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 18 січня.

Відпочивальники приїхали у гірське село із Києва. Після вечері мали високу температуру та інтоксикацію. Двох потерпілих доправили до лікарні, та від шпиталізації вони відмовилися. Усі нині лікуються амбулаторно.

Яка зі страв могла бути зіпсованою, кажуть, навіть не здогадуються. Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування та шукають збудник інфекції.

В ресторані обстежили працівників та взяли зразки на дослідження – результати будуть за кілька днів. Але уже оголосили про численні порушення: недотримання чистоти в харчоблоці, старий інвентар та не промарковані продукти, деякі навіть без документів.

За порушення санітарних норм на власника ресторану склали адмінпротокол. Нині заклад зачинений на генеральне санітарне прибирання.

"Було відібрано чотири зразка готових страв, які були наявні на харчоблоці, 3 проби води на мікробіологічні та вірусологічні показники. Окрім того було відібрано 20 змивів з обладнання харчоблоку, посуду", - розповіла керівниця Держспоживслужби у Чернівецькій області Аліна Гаєвська.

На Буковині 16 людей отруїлися після святкування корпоративу | Новини України

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