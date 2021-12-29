На головній вулиці Нью-Йорка встановили гігантську новорічну кульку: відео

У діаметрі вона сягає понад 3 з половиною метри, а вага її перевищує 5 тонн.

На головній вулиці Нью-Йорка Таймс-Сквер встановили гігантську новорічну кульку, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 грудня.

У діаметрі вона сягає понад 3 з половиною метри, а вага її перевищує 5 тонн. Кульку прикрасили за допомогою майже 2 сотень кристалічних трикутників. Уже 31 грудня о 23:59 вона за багаторічною традицією спуститься із 23-метрового флагштока. Внизу кулька опиниться рівно опівночі, що символізуватиме настання Нового року.

Зазвичай у Новий рік подивитися на святковий спуск приходять близько 58 тисяч відвідувачів, але через коронавірус пустять лише 15 тисяч. І тільки тих, хто має сертифікат про вакцинацію.

Читайте також:

Як прикрасити ялинку, щоб привабити багатство , та які кольори потрібно обирати: поради дизайнерів і зірок

, та які кольори потрібно обирати: поради дизайнерів і зірок Ялинкові кульки : що в тренді та які ціни на прикраси для новорічного дерева

: що в тренді та які ціни на прикраси для новорічного дерева Як прикрасити дім на свята: 5 простих ідей для новорічного затишку

На Таймз Сквер встановлюють гігантську новорічну кульку | Новини світу