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На головній вулиці Нью-Йорка встановили гігантську новорічну кульку: відео

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На головній вулиці Нью-Йорка встановили гігантську новорічну кульку: відео

ТСН.ua

У діаметрі вона сягає понад 3 з половиною метри, а вага її  перевищує 5 тонн.

На головній вулиці Нью-Йорка Таймс-Сквер встановили гігантську новорічну кульку, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 грудня

У діаметрі вона сягає понад 3 з половиною метри, а вага її  перевищує 5 тонн. Кульку прикрасили за допомогою майже 2 сотень кристалічних трикутників.  Уже 31 грудня о 23:59 вона за багаторічною традицією спуститься із 23-метрового флагштока. Внизу кулька опиниться рівно опівночі, що символізуватиме настання Нового року.

Зазвичай у Новий рік подивитися на святковий спуск приходять близько 58 тисяч відвідувачів, але через коронавірус пустять лише 15 тисяч. І тільки тих, хто має сертифікат про вакцинацію.

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