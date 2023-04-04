На Харківщині досі збирають сотнями тіла окупантів, але росіяни намагаються знищити місця їхнього зберігання

Тіла росіян для обміну збирають на звільнених землях Харківщини. Місцеві жителі у деокупованих селах чи не на кожному кроці натрапляють на ворожі рештки. Від вересня військові пошуковці познаходили понад 4 сотні тіл, втім їх у рази більше. З кожного - фахівці відбирають ДНК, аби родичі змогли дізнатися про смерть. Натомість росіяни запускають ракети по місцях зберігання останків своїх солдатів, йдеться в ТСН.

У селі Грушівка на Харківщині довкола потрощені хати, а ще довкола тіла окупантів, які покинули свої, коли тікали. “Побачили місцеві, закрили, засипали піском, бо ж трупний запах, тож прикопували”, - кажуть місцеві.

Сморід був чи не на кожній вулиці, бо у селі і досі можна знайти ворожі рештки. “Тут двоє, там один. Загалом, чотири десь було. Це ті, що я знаю”, - пригадує пані Ксенія, де бачила тіла окупантів.

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Контрнаступ збройних сил України застав окупантів зненацька. Грушівку звільнили восьмого вересня, ще кілька днів зачищали від диверсантів. “Орки тікали, хто куди. І танками, і машинами. Навіть переодягалися вони в цивільних для того, щоб їх не запідозрили”, - кажуть місцеві.

Пан Євген веде до одного покинутого окупанта - це був останній диверсант у селі. Тоді усі місцеві чули цю перестрілку на околиці. Згодом тіло знайшли місцеві. По одягу видно - росіянин. Селяни кажуть, це був чоловік років 30, з обручкою. “Можливо, в нього є сім’я. Ну, знову ж... навіщо ти прийшов на нашу землю? Ми ж тебе не кликали! Навіщо ти прийшов? Правильно?”,- обурюються мешканці.

Кожне тіло ворога, яким би понівеченим не було, забирають військові з пошукового підрозділу. Російські рештки підуть на обмін, крім того важливе зазначення і місця смерті. “Сам факт фіксування того, що тіло російського військовослужбовця знаходиться тут на території нашої землі, для подальшої передачі цих матеріалів до міжнародного трибуналу”, - кажуть військові.

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Тіло загарбника оглянули, документів не знайшли, відвезли до місця зберігання. Росіяни минулоріч вже запускали ракету по такому сховищу. “Їхня головна ціль - це звичайно приховати реальну кількість військовослужбовців, які загинули", - переконують фахівці.

Знайдені цього разу рештки окупантів вже підготували до наступного обміну. “Проводиться огляд тіла, відбирається проба ДНК. Потім вона заноситься у базу даних і для родичів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Я їх дуже прошу звертатися до наших представників і шукати своїх близьких”, - просять фахівці.

Лише на Харківщині назбиралося понад чотири сотні тіл окупантів. Звільнені землі були всіяні трупами. Сховища з тілами порожніють після кожного обміну, втім вже за кілька тижнів знову наповнюються чорними пакетами.

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