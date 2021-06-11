На Харківщині небайдужі врятували козулю: яка подальша доля тварини

Тепер козулю будуть відгодовувати молоком, а от у дику природу, ймовірно, не повернуть

Нова родина для козулі: на Харківщині небайдужі люди врятували самотню кізку.

Про це йшлося 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Неабияк налякане дитинча козулі знайшли на узбіччі жвавої траси. Руду знайду привезли до місцевого екопарку. Там припускають, що малюк загубився в той час, коли його матуся пішла пастися. А на дорозі на беззахисне дитинча чекала небезпека. На перший погляд, кажуть фахівці, маляті зо два тижні. Воно добре почувається і без травм.

Тепер козулю будуть відгодовувати молоком, а от у дику природу, ймовірно, не повернуть. Адже тваринки досить швидко звикають до людської опіки.

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