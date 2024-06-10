На Харківщині сталася бійка між ТЦК та цивільними чоловіком і жінкою (відео)

Очевидиця, яка знімає відео, протестує проти дій військових і вигукує, що "це незаконно".

Після появи в соцмережах декількох відео, на яких зображено конфлікт людей у військовій формі та двох цивільних, стали відомі деякі подробиці.

Автор відео стверджує, що двох цивільних – чоловіка та жінку побив начебто працівник ТЦК та сталось це в Мерефі Харківської області. На ролику можно побачити, що чоловік у військовій формі завдає удари цивільному по голові. Цивільного намагається захистити жінка, яка за віком може бути його матір’ю, але внаслідок ударів з боку військового впала на землю та вдарилась головою.

В коментарі для ТСН.ua представниця Харківського обласного ТЦК повідомила, що ця ситуація вивчається вищим командуванням.

На Харківщині сталась сутичка між ТЦК та цивільними – соцмережі

Раніше ТСН.ua розбирався, яка причина смертей військовозобов'язаних одразу після візиту до ТЦК і як їм можна запобігти.

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