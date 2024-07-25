На Харківщині у підрозділі ЗСУ сталася стрілянина: багато загиблих та поранених – що відомо про трагедію

На Харківщині в одному із підрозділів сталася стрілянина, внаслідок чого троє військових загинули, а ще четверо поранені.

Що стало причиною інциденту, в якому стані поранені бійці і що про цю подію заявили в командуванні підрозділу - всі подробиці гучного інциденту дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Гучний інцидент із військовими

У Харківській області сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони. Внаслідок конфлікту з використанням вогнепальної зброї є загиблі та важко поранені військові. Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"На Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", - розповіли там.

Стан поранених – важкий!

Зазначається, що поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру. Їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий.

"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", - додали в ОСУ "Хортиця".

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Інші інциденти з військовими

Нагадаємо, що це не перший випадок перестрілки за участю військових. Зокрема, 21 липня у Тернополі військовослужбовець під час конфлікту нібито застрелив у готелі прикордонника. Йому повідомили про підозру, передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За словами правоохоронців, 36-річний офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини і 25-річного прикордонника та приїхав до нього до одного із готелів Тернополя "на розбірки".

"Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув", - повідомили у прокуратурі.

Водночас прокуратура спростовує інформацію ЗМІ, що нібито майор застав дружину із сержантом просто у ліжку.

"У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми. Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - запевнили там.

Після інциденту військового затримано. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Інциденти з військовими у Одесі

Своєю чергою в Одесі 17-річна дівчина нібито застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої. Про інцидент повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одещини.

"Повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло на спецлінію "102" близько другої години від його на рік старшого побратима. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17 й 20 років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці", - розповіли правоохоронці.

З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Кричущі випадки в Одесі

Однак, це не єдиний кричущий випадок, що стається саме в Одесі. Зокрема, це стосується і військових та мобілізаційних процесів. У більшості випадків такі інциденти стосуються так званої "лагідної" мобілізації. Нещодавно гучний скандал із ТЦК в Одесі сколихнув усю країну. 11 червня 2024 року у мережі з'явилася інформація, що в Київському РТЦК та СП Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК, де згодом трапилася масова бійка.

Спершу у мережі подейкували, що водій швидкої у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу у водія піднявся тиск і йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкої з лікарем та фельдшером, проте їх нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія.

Згодом з'явилась ще одна версія. За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси, але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх мобілізувати. Один із фельдшерів виданню "Думська" прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито вернули назад.

Що сказали у ТЦК

В Одеському ж ТЦК певний час від коментарів утримувалися й лише попросили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію. Там сказали, що чоловіка, якого приїхали "визволяти" колеги, затримали та доставили до ТЦК нібито через відмову пред'явити компетентним органам свої документи.

В ТЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце медики інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники "швидкої", за словами представників терцентру, не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані.

Втім, медики, які безпосередньо і втрапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фельдшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої. Й розповідає, чому кликали колег на допомогу.

Пізніше за справу взялася і Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону. Там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі. Прокуратура попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".

За даними прокуратури, дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому між медичним працівником і представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

Нагадаємо, командувач Нацгвардії повідомив, що суттєво збільшилась кількість охочих вступати у підрозділі військового формування.

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