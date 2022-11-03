На Харківщині запускають оновленні котельні, які були повністю знищені окупанти: людям дають світло і тепло

На Харківщині запускають оновленні котельні, які були повністю знищені окупанти, йдеться в ТСН.

Лише 25% відсотків звільнених територій змогли доєднати до газопостачання, з електрикою вже 75% населених пунктів. Десятки сіл цієї зими не зможуть обігріти через зруйновані котельні та тепломережі. Місцева влада намагається забезпечити людей пічками, дровами та все ж таки старається з руїн відбудувати теплопункти.

В Дергачівській громаді в одному з селищ вдалось запустити котельню. "Дуже важко було, але нічого. Спершу лікарня, а там уже, де скажуть, там і будем підводить", - кажуть комунальники.

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Котельню орки розбомбили ще кілька місяців тому, від ракетного удару тоді загинув працівник. "Пошкодження були дуже великі, бо на цьому місці стояли котли і вони якраз прийшлися до удару і були на 90% зруйновані. Ми намагалися якнайшвидше придбати котел. Але ж розумієте, які зараз закупки - там металу немає, там ще чогось немає", - каже директорка КП постачальник послуг Дергачівської міської ради Тетяна Романович.

Житлові багатоповерхівки у громаді на індивідуальному опаленні, гірша ситуація з приватними будинками. Після окупації та масованих обстрілів десятки сіл лишилися без світла та газу і поки відновити їх неможливо.

"Котли будуть видаватися тільки в ті населені пункти, де не можна відновити газопостачання, електропостачання. Для тих людей, які конкретно будуть проживати взимку на території, які залишаються у себе в селищі. Найгірша ситуація у нас - це населені пункти, такі як Прудянка, Цупівка, Токарівка і Великі і Малі Проходи. Це населені пункти, які зазнали руйнувань і де дуже зруйнована критична інфраструктура", - каже голова місцевої ВЦА В'ячеслав Задоренко.

На Дергачівщині місцева влада безкоштовно роздає дрова пенсіонерам та багатодітним родинам. Люди подекуди без світла і газу вже 7 місяців. Місце для вирубки довго не шукали, взимку на найближчій трасі були бої з окупантами. Узбіччя палали від танкових та мінометних обстрілів. "Оця дорога Дергачі-Козача Лопань - це та дорога, по якій йшли в перший день російські військові. Саме на цій дорозі було знищено багато російської техніки, тут були обстріли. Саме ця посадка вздовж дороги дуже постраждала", - додає Задоренко.

Заявки на дрова подали десятки тисяч людей. Втім, власними силами усіх забезпечити не вдасться. Незабаром Харківщину, як прифронтову зону, мають забезпечити дровами за програмою уряду.

Загалом на Харківщині 75 відсотків звільнених населених пунктів вже мають електрику, з газом поки лише чверть деокупованих територій.

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