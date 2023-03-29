На Херсонщині чи не у кожного мешканця прифронтового села є своє неймовірна історія порятунку від прильоту

Деокупована частина Херсонщини поступово налагоджує життя, але далеко не в усі населені пункти поспішають повертатися люди. Особливо в ті, що на самому березі Дніпра, йдеться в ТСН.

У селищі Дніпровському, під Херсоном, із понад тисячі мешканців тепер залишилося менше сотні. Селище пережило окупацію, але й досі регулярно руйнується росіянами, які з протилежного боку річки дістають сюди артилерією, мінометами, “Градами” і навіть запускають дрони. Місцевим, які тут лишилися, доводиться не солодко.

Селище пережило окупацію, це одразу видно по кількості українських прапорів, вони скрізь і навіть на побитих будинках. У місцевих чимало історій про те, як одного разу пощастило вижити. “Тільки зайшов з городу до хати, як бах... Голову нагнув, присів, сидиш от: "Господи, пронеси!". Тільки, щоб не прилетіло в хату”, - розповідають люди.

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Тут кілометри виноградників і гектари садів - це була основа життя. В селищі працювала комунальна агрофірма, вирощували фрукти, виготовляли вино. Тепер же поля і сади стоять пусткою, а місцеві що досі не виїхали, безробітні. “Ми практично на нулі. Нас постійно обстрілюють. Дуже багато прильотів по нашим виноградникам, садам, по полям, які треба розміновувати. Без розмінування ніяких робіт не може бути. Відповідальності за це ніхто не хоче брати на себе”, - пояснює в.о. голови Дніпровського селищного старостату Херсонської області Віктор Федоренко.

Місцеві виживають за рахунок волонтерів, сюди привозять харчі та одяг. “Ми всю зиму просиділи без газу, без світла, без води. Світла і води досі нємає. Газ далі в лютому, але як дали? Постійно обстрілюють, хлопці латают труби, буває, що день-другий сидимо без газу”, - кажуть люди.

Аби повернути в селище газ - ремонтники щоразу ризикують життям. Світла тут немає вже як 5 місяців, рятують генератори. Воду людям подають два рази на тиждень по кілька годин. Колодязів в селищі майже немає, тому по неї ходять до сусідів, в яких є свердловини.

Павло, з прізвищем Пшемислав виїжджати не збирається, хоч і має на це законне право: він за громадянством поляк. Двадцять років тому одружився, і переїхав сюди жити, посадив персиковий сад, збудував дім і тепер покинути все не хоче. “20 років із дружиною будували дім своїми руками, сами. І як поїхати?", - каже чоловік.

Павло вірить, що усе скоро закінчиться, а доти на вулиці він лишився один. Доглядає за сусідським будинками, де багато покинутих тварин.

З довоєнного населення в понад 1200 людей нині лишилось менше сотні. Через небезпеку ворожих обстрілів повертатися з евакуації люди не наважується, а ті що не виїжджали - тримаються з усіх сил. “Вірю в Україну, вірю в ЗСУ, вірю в цих волонтерів. Ми лише втрьох лишились на вулиці, три баби, уявіть собі. І ми нікуди, на крок. Ховались, тікали, в погріб десь. Страшно, але Україна переможе! З такими хлопцями Україна переможе”, - переконує місцева мешканка.

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