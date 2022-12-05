На Херсонщині за два дні ніхто не зміг скористатись "коридором" евакуації через Дніпро

На Херсонщині евакуація, яку оголосила влада звільненого міста з 3 по 5 грудня, так і не запрацювала. Її оголосили, щоби люди змогли переїхати з дач у місто, бо є загроза посилення бойових дій, але за два дні, до берега пристав лише один човен, йдеться в ТСН.

На причалі з десяток людей чекали на евакуаційний катер, який, кажуть, анонсували напередодні. Одні хочуть потрапити на дачі на лівому березі аби забрати речі й рідних інші очікують своїх близьких звідтіля.

"Скадовск у нас батьки там. Той бік відрізаний водою. Адміністрація повинна вирішувати питання, або забрати, або переправити ліки, передать найнеобхідніше", - кажуть люди.

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Переправа з лівим берегом не запрацювала. Люди кажуть, що на тому березі, на дачах чимало мешканців. Ті хто на дачах не можуть доправитись через Дніпро.

За два дні жоден човен з евакуйованими так і не пристав до правого берегу Херсона. У місті чути вибухи.

Залишається надія на понеділок, с аме 5 грудня- останній день оголошеного коридору для евакуації.

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