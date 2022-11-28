На Херсонщині звірства теж не мали меж: окупанти підірвали вже страчених чоловіків та дівчину

На деокупованих територіях Херсонщини до правоохоронців продовжують звертатись мешканці, у яких окупанти викрали рідних, відібрали речі та автотранспорт.

Як повідомили в коментарі ТСН.ua в пресслужбі поліції Херсонської області, таких заявників дуже багато.

"Мешканці повідомляють про викрадення легкових, вантажних авто, спецтехніки, тракторів, мопедів. Все, на чому можно було уїхати – окупанти все відбирали. Це масове явище", - розповіли нам правоохоронці.

За даними поліції, зараз є багато заяв про зникнення людей.

"Окупанти вивезли деяких, коли тікали. Багато встановлено фактів розстрілів громадян. Щодо братських могил – було виявлено кілька десятків поховань, де знаходилось по 2-3 людини. Це і люди, яких розстріляли, і люди, які загинули внаслідок обстрілів. Є факти, коли виявляли розстріляні родини – чоловіків та дружин. Сьогодні проходила ексгумація в Правдіно (село в Херсонській області – Ред.). Там були виявлені розстріляними шість хлопців – співробітників приватної охоронної фірми. Цей розстріл був ще в квітні. Разом з ними була страчена дівчина одного з них. Після розстрілу їх взірвали, а потім не давали довго ховати", - повідомили нам в Херсонькому облуправлінні поліції.

Світло повертається

Своєю чергою, місцеві мешканці нам розповіли, що в Херсоні вже є житлові масиви, де відновлено електропостачання.

"Таких будинків ще дуже мало, але вони є. Більшість містян готують їжу на "буржуйках", питну воду в Херсон привозять волонтери та водоканал. Звісно, одразу після звернення була ейфорія та багато людей виявили бажання повернутись, але жити під щоденними обстрілами, без електрики та води дуже складно, тому повернення додому для багатьох – це відкрите питання", - розповіла нам мешканка Херсону, яка поки ще не повернулась в свою домівку.

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