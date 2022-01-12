На Хмельниччині 16 дітей отруїлися хлором: чому розваги в аквапарку виявилися небезпечними та хто відповідатиме

На Хмельниччині 16 дітей отруїлися хлором: чому розваги в аквапарку виявилися небезпечними та хто відповідатиме

За фактом масового отруєння хлором хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження.

На Хмельниччині 16 дітей отруїлися хлором після відвідин аквапарку. Усі вони з Вінниччини, з містечка Турбів. Звідти розважатися у басейни відправилося майже пів сотні людей. Кажуть, перші ознаки отруєння у малечі з'явилися вже за кілька годин після купання. Трьох дітей довелося госпіталізувати.

Про те, чому розваги в аквапарку виявилися небезпечними - 11 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Мати однієї з постраждалих Ольга Драчук розповіла, що разом з односельцями вирішили розважитися на свята і навіть винайняли для цього автобус. В аквапарку одразу купили безлімітний квиток. Персонал провів інструктаж. Розповіли, що підлога слизька і які вікові категорії можуть користуватися гірками.

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Про часові обмеження в інструкціях не йшлося. Та вже за дві години купання діти стали почуватися недобре.

За словами жінки, ще в басейні малеча почала терти очі, а в роздягальні діти вже активно почали кашляти. В автобусі малеча почала плакати. Серед дорослих в автобусі знайшовся фельдшер "швидкої", який одразу розпізнав симптоми отруєння.

За словами фельдшера Антона Луцика, у дітей були набряки слизової, опіки очей та верхніх дихальних шляхів. Протиалергічний засіб, який придбали в аптеці - не допоміг.

Тож автобус одразу спрямували до Вінницької обласної лікарні. Тамтешні лікарі підтвердили отруєння у 16 дітей. Трьох одразу госпіталізували.

"Госпіталізовані дівчатка 3,6 і 9 років. Одна дитина у важкому стані була переведена до інтенсивної терапії. Медичний діагноз у всіх один - це дійсно ураження хлором", - зазначив керівник Вінницького центру громадського здоров'я Олександр Мельник.

Натомість фахівці, які вже встигли перевірити аквапарк запевняють - аналізи води були в нормі. Проте, чому так сталося - пояснити не можуть. Припускають, що міг статися збій в системі хлорування і додають - найімовірніше отруєння діти отримали, бо занадто багато часу провели у воді.

Батьки ж обурюються, бо на вході в аквапарк немає ніякого обмеження, не зазначено максимально допустимий час, який можна перебувати у воді.

Після відвідин хмельницького аквапарку 16 дітей отруїлися хлором

Чи безпечно користуватися їхніми безлімітними квитками - в самому аквапарку не коментують.

За фактом масового отруєння хлором хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження. Батьки потерпілих вимагають від адміністрації аквапарку компенсації лікування і моральної шкоди. Поки на зв'язок з ними ніхто не вийшов. Але люди налаштовані рішуче, кажуть якщо їх ігноруватимуть – підуть до суду.

Нагадаємо, що на Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною після хокейного матчу.

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