Вода десятиліттями це приховувала: на Хмельниччині після обміління Дністра виявили загадкову знахідку

Загадковий міст виринув із дна річки на Хмельниччині. Через обміління Дністра на поверхні його притоки місцеві помітили бетону споруду, яка щонайменше понад 40 років була під водою. Знімки переправи облетіли мережу. Нею зацікавились як любителі історичних знахідок, так і науковці.

Що відомо про підводний міст, хто і коли його збудував - кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук зібрала всі версії.

Як знайшли старовинний міст

Річка Ушиця - притока Дністра, який стрімко обмілів. Коли вода пішла, на поверхню річки виринув старовинний міст.

Порепаний, утім напрочуд міцний і навіть вкритий бруківкою бетонний міст, під час велопрогулянки знайшов Юрій Матюх.

"Я просто був вражений, який це спричинило фурор, відразу це пішло по усім інетрнет-ресурсам. Всі розпитують історію, я кажу: "Я не знаю історії, я сам веломандрівник і вперше його побачив", - каже Юрій Матюх.

Юрій Матюх

У 1981 році міст затопило через підняття рівня води під час будівництва Дністровської ГЕС. І це, певно, чи не єдиний факт, про який з упевненістю говорять і місцеві, й історики. А ось хто і коли його збудував – з’ясувати виявилось непросто.

Що кажуть історики про міст

У державному архіві Хмельниччини показують стоси газет та документів, у яких намагаються знайти бодай якусь зачіпку про цю переправу.

"У документах нічого немає про будівництво. Ми звернулися до старовинних мап Речі Посполитої за 1931 рік і побачили, що даного моста немає на карті", - каже директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс.

Історики припустили, що міст збудували пізніше. І схиляються до версії, що це був період Другої світової, коли Кам’янець-Подільський район був під німецькою окупацією.

Загадковий міст на Хмельниччині

"У нас є інформація в архівних джерелах, а саме в окупаційній газеті, що в той час там перебували угорські загони і займалися стратегічним будівництвом", - додає директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс.

"Це були союзники німців і вони його побудували з логістичною метою", - каже керівник відділу публікаційної та науково-видавничої роботи Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник.

Що кажуть місцеві жителі

Мостом було зручно перевозити техніку та солдатів, вважають фахівці. А згадок про нього немає навіть у тодішній німецькій пресі, мовляв, саме через стратегічне значення - припускають у Держархіві. Утім з ними готові посперечатися місцеві жителі.

"Версія, що він побудований під час окупації – відпадає це 100%", - каже колишній голова Чабанівської сільради Ігор Сендюк.

Колишній голова Чабанівської сільради, який запевняє, що міст звели значно раніше. Каже, на власні очі бачив цьому підтвердження, коли раніше споруда так само виринала з-під води.

"У цьому місці ще років 12-15 тому я ще читав, було написано: "1902 р", - каже він.

А ще, каже, сторожили розповідали як бачили його на початку двадцятого століття. Ігор Ананійович ділиться геть іншою версію, хто все ж збудував цю переправу.

"Були два пани. Вони брати - старший жив отут на верху є село Костивці, а молодший жив над горою. І вони для сполучення захотіли, щоб тут був міст", - каже Ігор Сендюк.

Які таємниці може приховувати переправа, яка навіть за десятиліття під водою залишилася майже неушкодженою – відповіді й далі шукатимуть історики. Звертатимуться до колег з Німеччини та Угорщини, хочуть дослідити зразки бруківки. Часу у них небагато. Коли ситуація з енергетикою стабілізується та пройдуть дощі – міст знову поглине вода.

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