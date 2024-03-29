На Хмельниччині попрощались із безстрашним захисником "Тором": сотні разів на "нулі" відбивав атаки ворога

У Роботиному, на Запоріжжі, під час ворожого артилерійського обстрілу загинув командир зведеної роти 56-го окремого стрілецького батальйону 65-тої механізованої бригади Максим Отінов. І побратими на фронті, і наші військкори називали його "Тором". Росіяни відкрили вогонь, коли група Максима поверталася після контрдиверсійного рейду. "Тор" зазнав поранень не-сумісних із життям.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Тор" ходив стежками й пагорбами на Запоріжжі: вдень, у сутінках, темною порою й удосвіта - багато місяців поспіль. Відколи, 65-та механізована, зайшла на Токмацький відтинок фронту. Щоразу, то був маршрут - у напрямку Роботиного: на штурм чи зачистку. У розвідку чи провести на "нуль" підкріплення", - йдеться у сюжеті ТСН.

Максим Отінов.

Проти ночі 23 березня, розповідає комбат, бригадна розвідка доповіла, що московити знову намагаються зайти у Роботине. На зустріч противнику висунулась контрдиверсійна група 56-го стрілецького батальйону. “Тор” і цього разу, йшов на чолі.

"В його останній бій йшли в чотирьох. Зачистили вулицю, знищили диверсійну групу. Вже мали вертатися, але Макс сказав, що треба підірвати школу, бо там постійно засідають вороги. Вони з “Кирпичем” пішли вперед, ми з “Рудиком” їх прикривали. Але не прикрили. Почався мінометний обстріл і прилетіла 120-та міна прямо перед ним", - каже “Кіт”, командир окремого стрілецького батальйону 65-ої ОМБр.

Поранення у Максима були смертельні. “Кіт” з “Рудиком”, просто під ворожим вогнем, намагалися накласти турнікети аби зупинити крововтрату. Та всі зусилля були марними.

"Русня почала зі всього стріляти. Але він не боявся. Не маючи можливості сховатися, він все одно пішов. Ворог знав, що він там є і він по ньому вів щільний вогонь. “Тор” для нього противник - дуже серйозний був", - каже “Рудик”, військовослужбовець 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ої ОМБр.

Геть безстрашний і цілеспрямований воїн - це на сто відсотків про Максима, кажуть побратими. Сотні разів, “Тор” виходив на самий нуль відбивати атаки окупантів, що намагалася зачепитися за руїни Роботиного. І, не було - жодного, навіть найскладнішого завдання, яке би молодший сержант Отінов, відмовився виконувати.

"Він був такий - веселий, з ним не було страшно. Він безстрашний. І з ним не страшно. І всі пацани з ним хотіли ходити", - каже “Кіт”, командир окремого стрілецького батальйону 65-ої ОМБр.

На передові позиції, у Роботине, Максим не раз супроводжував і знімальну групу ТСН. Й без зайвих прикрас та епітетів, розповідав - все, що сам бачив та знав про війну навколо Роботиного.

Максим Отінов.

"Тут зараз повторюється сценарій Авдіївки. КАБами рорзбивають дороги. Всьо поле в КАБових вирвах. А ви питаєте, чи ділись кудись КАБи?! От вони! Є на місці!", - говорив “Тор”, командир зведеної роти 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ої ОМБр.

Побратими, що просто з фронту на кілька годин приїхали на Хмельниччину, попрощатися з “Тором”, запевнили: за Максима змусять московитів заплатити десятикратну ціну. Командування бойового підрозділу готує подання на надання Максиму Отінову звання Героя України, посмертно. У колі рідних, побратимів й земляків, “Тора” сьогодні поховали у його рідному Волочиську.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 29 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, як у Запоріжжі ліквідовують наслідки ударів та яка там ситуація.

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