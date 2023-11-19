На Хмельниччині працівниця банку ошукала родичів на мільйони гривень – подробиці схеми

Родичі, сусіди та друзі звинувачують у шахрайстві жінку, яка раніше працювала в банку.

У місті Славута, що на Хмельниччині, спалахнув скандал – родичі, сусіди та колишні друзі звинувачують у шахрайстві працівницю банку Ірину Костюк. За їхніми словами, жінка нажилась на них на мільйони гривень. Кажуть – давали їй гроші на депозит, але офіційно вона їх до каси так і не заносила. А ще, жінка, знаючи дані, відкривала на рідню кредити, якими сама й користувалася. До поліції звернулося три десятки людей.

Про це у сюжеті ТСН розповіла кореспондентка Анна Махно.

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Потерпіли разом з журналісткою прийшли до будинку, де проживає Ірина, проте вона не вийшла з дому та навіть викликала на них поліцію.

"Є кредити, яких ми не брали, на загальну суму близько 300 тисяч гривень", - розповів один із потерпілих.

Як розповіли Валентина Якимчук, кола вона хотіла змінити пенсійну картку, Ірини запропонувала їй свою допомогу.

"Ой, розпишіться, я розписалась, ой ще раз сфотографую, бо щось не так. Як тут дьоргають мене, що у вас кредит", - каже пані Валентина.

Ще один постраждалий Леонід Прищепа розповів, що Ірина запропонувала йому оплачувати комунальні послуги його карткою, а тепер чоловік винен банку 320 тисяч гривень, яких він в очі не бачив.

Загалом до поліції надійшло три десятки заяв. По двох епізодах Ірині вже оголосили підозру. Решту 28 – розслідують.

"Зараз ми аналізуємо усі ці трансакції, стикаємося з проблематикою банківської таємниці, через це експертиза затягується", - прокоментував заступник керівника Шепетівського управління поліції Ігор Бабій.

Як розповідають постраждалі, в одних Ірина просила по-дружньому зареєструвати картку з нульовим балансом, щоб показники на роботі покращити. Інші згадують як давали жінці наявні картки, щоб допомогла в оплаті комуналки чи отримати кращі депозитні умови.

Коли почалися розбірки Ірина з банку звільнилася. А люди один за одним почали дізнаватися, що банкрути й боржники.

Сама ж Ірина говорити відмовилась. Замість неї коментує її адвокат Валентин Дупак, який виправдовує клієнтку

"Чітко прослідковується відсутність складу кримінального правопорушення, жодних дій з картками чи на банківських рахунках без дозволу цих осіб вона не вчиняла", - зазявив адвокат.

Працівники банку нагадують, що не можна передавати свої картки і коди до них, навіть працівникам банків.

"97 обманутих сімей. Ну вони поки не пишуть заяв бо думають, що вона гроші поверне", - каже Сергій Асташков.

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