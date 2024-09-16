На Хмельниччині військовий обстріляв поліцейських: підозрюваний вперше назвав причини

Військовий каже, що хотів налякати копів.
Військовослужбовцю Євгену Коротинському суд обрав запобіжний захід - 2 місяці під вартою. Чоловіка підозрюють у замаху на життя поліцейських. За даними слідства він випустив у бік правоохоронців 60 набоїв з автомата.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.
Стрілянина сталась просто у центрі Олешина. За кілька десятках метрів звідси житлові будинки та магазини. Автоматні черги людей дуже налякали.
"Я кажу всі бігом в коридор, сховаємося, бо в мене діти в хаті. Дивляться нама тривоги. А потім ще раз, вони допетрали, що це з автомата стріляли", - каже місцева жителька Віра Боднар.
З автомата стріляв військовий, якого зупинили на автівці під час комендантської години. Кермувальник був п'яний кажуть у поліції.
"Результат драгера показав 1.27 проміле алкоголю в крові, це досить велика доза спритного. Склали адмінматеріали протокол, 130. Це викликало невдоволення, він пішов з місця події і повернувся з автоматом і фактично розстріляв той екіпаж, який його зупиняв так і по автомобілю, який прибув на підмогу за викликом", - каже речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.
Затримали його спецпризначенці. Але доти, за підрахунками слідства, підозрюваний випустив 60 набоїв. Поранень зазнав 22-річний патрульний, він у реанімації у тяжкому стані. В нього вручило чотири кулі, була украй серйозна загроза для життя - кажуть лікарі.
"Стан важкий, але стабільний але йде з покращенням, на даний час є неврологічна симптоматика по лівій кінцівці, де були ворота кульового поранення, але він контактний в свідомості. Дивом, що вижив і не зачепило печінку, серце, кишківник. Важка травма, але все ж таки його можна зшити з двох частин", - каже лікар Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк.
Військового звати Євген Коротинський. Його відразу затримали. На суді, де обирали запобіжний захід, був спокійний, провину свою визнав, але не погодився з кваліфікацією справи.
"Якби не було провокацій, я б нічого не робив. Співробітник поліції мене душив, придушив так, що я втратив свідомість. Це просто неповага до бойових хлопців, да я визнав, що був випивший за кермом, нащо було мене душити. І на цьому фоні мені стало обідно, я взяв автомат, я не хотів їх вбивати, хотів налякати", - каже підозрюваний Євген Коротинський.
Справу розслідує спецпрокуратура у сфері оборони, кажуть автомат був табельний закріплений за військовою частиною. Підозрюваний служить у силах ППО і тієї ночі на завдані не був, принаймні коли сталася інцидент тривогу не оголошували. Поки триватиме слідство він буде під вартою. Стаття, яку йому інкримінують передбачає до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, у селі Олешин Хмельницької громади екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя близько першої години ночі для перевірки, оскільки він порушував комендантську годину.
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