На Хмельниччині військовий обстріляв поліцейських: підозрюваний вперше назвав причини

Військовослужбовцю Євгену Коротинському суд обрав запобіжний захід - 2 місяці під вартою. Чоловіка підозрюють у замаху на життя поліцейських. За даними слідства він випустив у бік правоохоронців 60 набоїв з автомата.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Стрілянина сталась просто у центрі Олешина. За кілька десятках метрів звідси житлові будинки та магазини. Автоматні черги людей дуже налякали.

"Я кажу всі бігом в коридор, сховаємося, бо в мене діти в хаті. Дивляться нама тривоги. А потім ще раз, вони допетрали, що це з автомата стріляли", - каже місцева жителька Віра Боднар.

З автомата стріляв військовий, якого зупинили на автівці під час комендантської години. Кермувальник був п'яний кажуть у поліції.

Автомобіль поліції

"Результат драгера показав 1.27 проміле алкоголю в крові, це досить велика доза спритного. Склали адмінматеріали протокол, 130. Це викликало невдоволення, він пішов з місця події і повернувся з автоматом і фактично розстріляв той екіпаж, який його зупиняв так і по автомобілю, який прибув на підмогу за викликом", - каже речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.

Затримали його спецпризначенці. Але доти, за підрахунками слідства, підозрюваний випустив 60 набоїв. Поранень зазнав 22-річний патрульний, він у реанімації у тяжкому стані. В нього вручило чотири кулі, була украй серйозна загроза для життя - кажуть лікарі.

"Стан важкий, але стабільний але йде з покращенням, на даний час є неврологічна симптоматика по лівій кінцівці, де були ворота кульового поранення, але він контактний в свідомості. Дивом, що вижив і не зачепило печінку, серце, кишківник. Важка травма, але все ж таки його можна зшити з двох частин", - каже лікар Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк.



Військового звати Євген Коротинський. Його відразу затримали. На суді, де обирали запобіжний захід, був спокійний, провину свою визнав, але не погодився з кваліфікацією справи.

"Якби не було провокацій, я б нічого не робив. Співробітник поліції мене душив, придушив так, що я втратив свідомість. Це просто неповага до бойових хлопців, да я визнав, що був випивший за кермом, нащо було мене душити. І на цьому фоні мені стало обідно, я взяв автомат, я не хотів їх вбивати, хотів налякати", - каже підозрюваний Євген Коротинський.



Справу розслідує спецпрокуратура у сфері оборони, кажуть автомат був табельний закріплений за військовою частиною. Підозрюваний служить у силах ППО і тієї ночі на завдані не був, принаймні коли сталася інцидент тривогу не оголошували. Поки триватиме слідство він буде під вартою. Стаття, яку йому інкримінують передбачає до 15 років ув'язнення.

Його підозрюють у замахі на поліцейських! Відбувся суд над військовослужбовцем на Хмельниччині

Нагадаємо, у селі Олешин Хмельницької громади екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя близько першої години ночі для перевірки, оскільки він порушував комендантську годину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 16 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: