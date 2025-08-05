"На голову плити падають": жителі Києва, які втратили житло через ракетний удар, обурені діями чиновників

Наслідки удару по Києву

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Експертиза повинна встановити, чи можливо відновити під’їзд будинку в Києві, в який напередодні поцілила російська ракета.

Розбори завалів на місці трагедії завершили ще минулого тижня, наслідки атаки мешканці інших під’їздів та будинків поруч долають досі, а експертна група, яка оцінила б збитки досі не навідалась на це місце.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

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Через тиждень після атаки по будинку в Святошинському районі Києва вцілілі мешканці багатоповерхівки зібралися, аби почути відповіді від влади, коли чекати на компенсації, відновлення житла і чи взагалі можливе відновлення цього зруйнованого першого під’їзду.

«На сьогоднішній день пошкоджено 30 будинків 5 закладів освіти, 2 сильно пошкоджено, 1 частково зруйновано», — каже голова Святошинської РДА Георгій Зантарая.

В залі вмістилися не усі. Дізнатися бодай щось намагаються прислухаючись поблизу вікон або у тих, хто першими виходить з будівлі.

«Сказали, що запросила фірма якась 100 тисяч. Для міста це дорого, вони будуть виставляти на тендер, фірма яка знайдеться буде робити експертну оцінку, скільки це часу триватиме не відомо, людям на голову плити попадають, людям жити ніде», — каже мешканка другого під’їзду Тетяна Єременко.

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Жителі будинку невдоволені таким рішенням. Через майже годину від початку зборів, до схвильованого натовпу на вулиці виходить Борис Работнік — очільник Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Людей цікавить головне — де жити впродовж усього часу, коли буде відбуватися тендер і власне сама експертиза.

«Власники квартир подають документи по програмі „Турбота“ на 40 тисяч. Якщо нема, де жити, будемо поселяти», — кажуть в КМДА.

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Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.