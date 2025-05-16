На які нові міста може посунути армія РФ: експерт спрогнозував загрози

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав сценарії війни влітку / © ТСН

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Армія РФ розпочинає новий наступ, де головний напрямок — Сумський. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі 15 травня.

«Вони (росіяни — Ред.) працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (війська РФ — Ред.) перебувають в постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців», — додав український лідер.

Незважаючи на те, що в Туреччині з боку України відбулись намагання наблизитись до встановлення миру, влітку війна Росії проти України скоріш за все продовжиться, а на окремих напрямках посилиться. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов.

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«Війна влітку буде такою: активне застосування ворогом мопедів, мотоциклів та неброньованої пристосованої автомобільної техніки, активне застосування дронів, артилерії. Продовжаться ворожі ракетно-дронові атаки з метою знищення нашого економічного потенціалу. Думаю, що саме на всьому цьому будуть сконцентровані зусилля ворога. Зважаючи на прозорість полю боя, випадки активного задіяння бронетехніки будуть нечастими», — припускає Владислав Селезньов.

Та продовжує: «Для ворога вкрай важливо повністю окупувати Донеччину. Відповідно, гарячими будуть Костянтинівський, Слов’янсько-Краматорський напрямки, Лиманський, Часів Яр, Торецьк. Можливо, ворог буде сунути або навіть зайде на територію Дніпропетровської області, але це тактичні епізоди, які на загальну картину впливати не будуть».

Ситуація на прикордонні

Про неї Селезньов каже наступне: «Чи варто сподіватись, що буде затишшя на нашому прикордонні? Тими силами, які він зараз задіює, ворог буде сунути на Сумщину, можливо, якась активізація буде а Чернігівщині. На території Харківщини бої навряд чи будуть вщухати».

Глобальна ціль Путіна

На думку аналітика, у російського диктатора є глобальна ціль.

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«Якщо ми говоримо про стратегію, то Путін вважає важливим знищити Україну як державу. Поглинути повністю та фізично знищити українців. Путін вірить в те, що за допомогою сили зброї він зможе реалізувати свої геополітичні плани», — каже Селезньов.

Та припускає, що плани у очільника Кремля наступні: «На першому етапі: офіційне визнання тих територій, які включено в російську конституцію, а в подальшому реалізувати план захоплення півдня нашої країни. Тобто Миколаївщина, Одеська область. Далі — лівобережна Україна, а далі — наскільки у нього вистачить сил та можливостей».

Ресурси вже не ті

За словами Селезньова, тепер, на четвертому році повномасштабного вторгнення і далі у ворога все яскравіше буде відчуватись механізована криза.

«Криза з бронетехнікою у ворога вже має місце. Інакше би ворог так само вперто і тупо використовував би їх на полі бою. Про цей дефіцит може свідчити використання мотоциклів. Ворог орієнтується на те, щоб якомога швидше переміщатись», — каже Селезньов.

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Резюмуючи, він додає, що Путін сподівається на те, що сумою всіх задіяних варіантів впливу він змусить Україну йти на поступки.

Раніше повідомлялось про те, що РФ наступає попри розмови про переговори.



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