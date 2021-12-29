На Івано-Франківщині 30 грудня - день жалоби за загиблими в пожежі в COVID-реанімації

На Івано-Франківщині 30 грудня - день жалоби за загиблими в пожежі в COVID-реанімації

Одна з ймовірних і поки єдиних причин пожежі є звичайна свічка, яку запалила санітарка.

На Прикарпатті у Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими в пожежі, яка трапилася надвечір 28 грудня в COVID-реанімації в районній лікарні. Внаслідок трагедії троє людей загинуло, ще трьох намагаються врятувати.

Про стан потерпілих - у сюжеті ТСН.16:45.

Нещодавно в аеропорту Івано-Франківщини приземлився літак ДСНС, який доправив до Київського опікового центру одну з потерпілих під час пожежі. Це 59-річна медсестра реанімації. У неї 60% опіків тіла. Стан важкий, але стабільний. Окрім неї, постраждали ще 2 працівників лікарні. Вони зараз в обласній лікарні. Життя 46-річної молодшої медсестри "висить" на волосині. У неї 90% обпечного тіла. Це переважно опіки обличчя, верхніх кінцівок, грудної клітки. Стан - критично важкий. Вона на штучній вентиляції легень. Ще один постраждалий - лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть у лікарні, загрози ніби немає. Його тіло обпечене на 20%.

Пожежа у реанімації на Прикарпатті: чи підтвердилася версія щодо причин займання

Через смертельну пожежу в обладміністрації засіла комісія з надзвичайних ситуацій. За словами свідків, свічка була і вона спровокувала вогонь. При цьому була несправна киснева система. Як повідомляється, свічку запалила за упокій біля хворого, який помер, одна з працівниць реанімації.

На момент пожежі у реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем. Через відкритий вогонь від запаленої свічки і спалахнула пожежа. Зайнялося миттєво - медичне обладнання, тканина, усе у палаті. Коли спалахнув вогонь, у реанімації знаходилися 7 хворих. Один з них помер від коронавірусу до моменту пожежі. 3-х пацієнтів евакуювали рятувальники. Ще один "ковідний" хворий також був при смерті. І коли виник вогонь - чоловік помер. Ще 2-є хворих, власне, згоріли живцем.

У лікарні розповіли, внаслідок пожежі у медзакладі прорвало трубу. І там зараз у кількох відділеннях немає тепла. Врятованих пацієнтів реанімації перевели до інших корпусів. Одну переправили до Коломиї.

Нагадаємо :

У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.

Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. В палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.

На місці пожежі виявили тіла двох людей - 76-річної жінки та 79-річного чоловіка. У морзі , за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб , причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, серед чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби .

Внаслідок пожежі отримали опіки ще троє працівники лікарні. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську, двоє з них - у критичному стані.

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